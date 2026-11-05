Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

El DT canalla Jorge Almirón vuelve a tener a disposición a Franco Ibarra, pero no contarán con Ángel Di María para el choque ante Estudiantes de Río Cuarto

Franco Ibarra cumplió la fecha de suspensión y está para volver. Será el dueño del anillo central.

Se viene la última fecha de la fase regular del torneo Clausura, en la que se decidirá el campeón de la Liga 2026, y en Central habrá cambios para recibir al descendido Estudiantes de Río Cuarto. La baja sustancial es la de Ángel Di María. La buena noticia es el regreso de Franco Ibarra .

De esta forma, el entrenador Jorge Almirón está frente al desafío de ver de qué manera arma el equipo de mitad de cancha hacia adelante teniendo en cuenta la ausencia del campeón del mundo.

El regreso de Ibarra es un hecho luego de que el volante central haya cumplido una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Y pese a que aún no hubo indicios sobre el equipo, hay muchas chances de que el esquema sea el mismo que el que utilizó en los dos últimos encuentros de local, ante Independiente Rivadavia primero y Huracán después.

Esto es, Ibarra sería el dueño del anillo central y en ese mediocampo contará con el auxilio de Alan Rodríguez por derecha y de Vicente Pizarro por izquierda.

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Almirón sabe que debe realizar al menos una variante para el último partido de Central en la fase regular. Leonardo Vincenti / La Capital

Las incógnitas están en la zona de tres cuartos o de la ofensiva directamente. En Junín fue titular Franco Cervi y es un nombre a tener en cuenta para su continuidad entre los once. Si esto ocurre, no será necesaria la aparición de otro futbolista, para reemplazar a Di María.

Fideo no pudo completar el encuentro en Junín frente a Sarmiento por una molestia en el aductor derecho y está descartado para este partido. La idea es que se recupere para los los octavos de final del torneo Clausura.

Sólo podría abrirse una vacante en caso de que Almirón no lo tenga en los planes a Cervi como titular. En ese ese escenario, habría una posibilidad para Julián Fernández, de características similares a las de Di María.

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El zurdo ex-Vélez, de buenos ingresos en varios partidos (se recuerdan, por ejemplo, el de la Supercopa Internacional ante Estudiantes y el de Tucumán ante Atlético) y es lo que lleva a pensar que el técnico canalla se mantendría en esto de tenerlo como alternativa en el banco y disponer de su ingreso en caso de que sea necesario.

Di María no pudo completar el partido en Junín y se queda afuera en el choque ante Estudiantes de Río Cuarto. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No es mucho más lo que tiene a disposición Almirón, salvo que opte por un cambio de esquema, que podría ser el 4-2-3-1 tantas veces utilizados, pero los nombres no variarían demasiado. Otra opción es el ingreso de un segundo delantero de área, para lo que la alteración del dibujo táctico sería mayor.

El probable de Central

De esta forma, el probable del Canalla para recibir a Estudiantes de Río Cuarto sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Franco Enzo Copetti y Jaminton Campaz.