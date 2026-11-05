Ratifican el respaldo de Estados Unidos a la Argentina tras la derrota republicana

El embajador Lamelas dijo que los gobiernos de Trump y Milei están construyendo una “alianza histórica” y sostuvo que la relación “trasciende los partidos políticos”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , ratificó este jueves el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseguró que el cambio de mayorías en el Congreso norteamericano, tras la reciente derrota republicana, no alterará el compromiso bilateral .

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina” , escribió el diplomático en su cuenta de X, donde definió ese compromiso como “firme, estratégico y de largo plazo” .

El pronunciamiento se conoció dos días después de que los demócratas ganaran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término de Estados Unidos .

Lamelas afirmó que los gobiernos de Donald Trump y Milei están construyendo una “alianza histórica” y sostuvo que la relación “trasciende los partidos políticos” porque responde a intereses de ambos países.

Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Como embajador de Estados Unidos, quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente…

El embajador mencionó las inversiones, el comercio, el empleo y la seguridad como áreas de interés común y se comprometió a seguir trabajando para que la alianza se traduzca en resultados concretos.

“Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos”, enfatizó Lamelas.

El posteo finalizó con una exclamación (“¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”) y las banderas de ambos países.

La avanzada demócrata

En tanto, la victoria demócrata en las dos Cámaras del Congreso norteamericano tiene decidido avanzar contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el rescate monetario que brindó a Milei, lo que coloca en jaque al denominado swap de monedas con la Argentina.

Figuras críticas del préstamo, como el senador electo por Michigan Abdul El-Sayed o la empoderada senadora Elizabeth Warren, avanzaron políticamente tras las elecciones de medio término y así tiembla esa especie de garantía de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, frente a posibles turbulencias cambiarias.

Ya en campaña, los demócratas habían adelantado la idea de iniciar investigaciones contra Trump y no descartan que uno de los objetivos sea el swap de Bessent, algo que ya intentaron el año pasado.