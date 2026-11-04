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Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

El gobierno provincial justificó la actualización de tarifas en el incremento de los costos de explotación de las empresas y la reducción de los subsidios nacionales

4 de noviembre 2026 · 08:09hs
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El transporte interubano de Santa Fe ya tiene nuevas tarifas

Foto: La Capital / Archivo.

El transporte interubano de Santa Fe ya tiene nuevas tarifas

El gobierno de Santa Fe autorizó un aumento del 11,57% en las tarifas en el trasporte interurbano y de los servicios urbanos interjurisdiccionales. La medida quedó oficializada mediante el decreto 2351/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y comenzará a implementarse de manera escalonada según el sistema de pago de cada empresa.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, y del titular de Economía Pablo Olivares. Entre sus principales modificaciones, establece una tarifa mínima de $2.345 por pasajero, IVA incluido, y actualiza los valores utilizados como referencia para calcular el costo de los viajes.

El incremento se aplicará automáticamente en las empresas que no cuentan con el sistema Sube. En aquellas que sí utilizan esa modalidad de pago, el ajuste se verá reflejado en las próximas semanas, una vez completados los procedimientos correspondientes.

Por qué aumenta el boleto interurbano en Santa Fe

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial justificó la actualización tarifaria por el incremento de los costos de explotación de las empresas y la reducción de los subsidios nacionales destinados al transporte del interior del país.

La última revisión del esquema de costos se había realizado en abril de este año, cuando se autorizó una suba del 30,57%, mediante el decreto 710/2026. Desde entonces, según señalaron las autoridades provinciales, se registraron nuevas variaciones en distintos componentes de la actividad.

>> Leer más: Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Entre los rubros afectados, la normativa menciona los costos de mano de obra, chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas y repuestos. A esos aumentos se suma la eliminación del Fondo Compensador del Interior y la continuidad de la quita de subsidios nacionales al transporte.

De acuerdo con el Gobierno provincial, este escenario dificulta que las empresas puedan afrontar los mayores gastos con las tarifas vigentes y hace necesaria una actualización para sostener la prestación de los servicios.

Cómo se calculó el aumento del 11,57%

Para establecer el nuevo cuadro tarifario, la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo realizó un estudio actualizado de los costos del sistema.

El análisis tomó como referencia herramientas y parámetros técnicos desarrollados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (GETRANS).

A partir de esa evaluación, el área recomendó aplicar un incremento del 11,57% sobre los últimos parámetros tarifarios, propuesta que finalmente fue autorizada por el Poder Ejecutivo.

Cuándo comenzará a regir la nueva tarifa

El decreto establece que el aumento entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, la fecha en la que los pasajeros comenzarán a pagar los nuevos valores dependerá del sistema de cobro de cada empresa.

En las compañías que no cuentan con Sube, la actualización se aplicará de manera automática. En cambio, para las prestatarias que utilizan ese sistema, el incremento tendrá impacto en las próximas semanas.

Con esta decisión, la Provincia dispuso una nueva actualización del boleto interurbano, en un contexto marcado por el aumento de los costos operativos y los cambios en el esquema de subsidios al transporte.

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