Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

La Fundación Estudios Clínicos tendrá un papel destacado en el Latin American Site Solutions Summit 2026. El encuentro se realizará el 16 y 17 de noviembre en Buenos Aires

La Fundación Estudios Clínicos tiene su sede en Rosario y trabaja en la promoción de la investigación clínica y el desarrollo de las ciencias médicas.

La Fundación Estudios Clínicos, institución sin fines de lucro con sede en Rosario, participará del Latin American Site Solutions Summit 2026 , que se realizará el 16 y 17 de noviembre en Buenos Aires. Organizado por la Society for Clinical Research Sites (SCRS), el encuentro convocará a más de 300 asistentes, entre representantes de centros de investigación clínica, compañías farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato y proveedores especializados.

El encuentro se desarrollará en un contexto de crecimiento de la actividad en Argentina. De acuerdo con información difundida por l a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) , entre enero y septiembre de 2026 se aprobaron 291 estudios de farmacología clínica, un 36% más que durante el mismo período del año anterior. La cifra superó, además, los 290 estudios aprobados durante todo 2025.

El país cuenta con una red federal de más de 700 centros de salud vinculados a la investigación clínica, una infraestructura que reúne equipos profesionales e instituciones con capacidad para participar en estudios destinados a evaluar la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos.

La investigación clínica permite evaluar medicamentos y otras intervenciones médicas para determinar su seguridad y eficacia, producir evidencia científica y contribuir al avance del conocimiento médico. Su desarrollo requiere profesionales especializados, infraestructura, coordinación institucional y condiciones regulatorias adecuadas.

También constituye una actividad que puede generar empleo calificado, inversiones y oportunidades de formación para profesionales de la salud y equipos científicos.

Bajo el lema Aliados para el éxito, el Summit abordará algunos de los principales desafíos del sector: la sostenibilidad de los centros de investigación, la participación de hospitales públicos, la inteligencia artificial, los marcos regulatorios y las barreras culturales y lingüísticas que pueden incidir en el desarrollo de los estudios clínicos.

La agenda incluirá, además, una sesión dedicada a la voz de los pacientes y a la importancia de garantizar su participación informada en las investigaciones.

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El desafío de fortalecer la investigación en América Latina

La Fundación Estudios Clínicos es presidida y fue fundada por el licenciado Guillermo Ortiz, quien también se desempeña como embajador para Latinoamérica de la SCRS y presidirá el Summit.

Desde esos roles, Ortiz plantea la necesidad de fortalecer las capacidades de los centros de investigación de la región y ampliar la cooperación entre instituciones y organizaciones internacionales.

“América Latina tiene profesionales capacitados y centros con experiencia en investigación clínica. El desafío es fortalecer esas capacidades, mejorar la colaboración entre los distintos actores y lograr que la región tenga una participación cada vez más activa en la investigación que impulsa el desarrollo de nuevos tratamientos. Este encuentro es una oportunidad para compartir experiencias, identificar obstáculos y construir soluciones en conjunto”, sostiene Ortiz.

El crecimiento de la actividad en Argentina abre nuevas posibilidades, pero también plantea desafíos: sostener la infraestructura, consolidar equipos especializados, fortalecer la articulación institucional y garantizar que los estudios se desarrollen bajo los estándares científicos, éticos y regulatorios correspondientes.

Una trayectoria construida desde Rosario

Fundada en 2012, la Fundación Estudios Clínicos (ECLIN) tiene su sede en Rosario y trabaja en la promoción de la investigación clínica y el desarrollo de las ciencias médicas.

A lo largo de su trayectoria realizó más de 500 estudios clínicos, en los que participaron miles de pacientes, contribuyendo a la generación de evidencia científica para el avance del conocimiento médico.

La experiencia de la Fundación Estudios Clínicos y la participación de su presidente en la SCRS reflejan la articulación entre una institución con sede en Rosario y una red internacional dedicada a fortalecer el papel de los centros de investigación clínica.

En ese marco, el Latin American Site Solutions Summit 2026 buscará promover el intercambio de experiencias y debatir cómo consolidar las capacidades de investigación de América Latina, en un escenario en el que Argentina registra un crecimiento en la aprobación de estudios de farmacología clínica.