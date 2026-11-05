La Capital | Ovación | Newell's

Kudelka, en alerta: uno de los pilares de Newell's deberá cuidarse de las amarillas

Lucas Carrizo acumuló cuatro amonestaciones en este torneo Clausura, tres de ellas con la camiseta rojinegra y la restante con la de Huracán

5 de noviembre 2026 · 14:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lucas Carrizo acumuló cuatro tarjetas amarillas y deberá cuidarse en la visita de Newells a Instituto.

Virginia Benedetto / La Capital

Lucas Carrizo acumuló cuatro tarjetas amarillas y deberá cuidarse en la visita de Newell's a Instituto.

Newell's podría jugar ya clasificado a playoffs este sábado cuando visite a Instituto por la fecha 16 del torneo Clausura, lo que le serviría en bandeja a Frank Kudelka la posibilidad de cuidar futbolistas de cara a los octavos de final. Por eso, uno de sus jugadores deberá cuidarse con las tarjetas amarillas.

Lucas Carrizo podría perderse el primer partido de playoffs si es amonestado en el partido ante la Gloria y la Lepra sella su clasificación, ya que alcanzaría la barrera de cinco tarjetas acumuladas en el campeonato.

La particularidad es que el zaguero solamente vio la amarilla en tres oportunidades con la camiseta rojinegra, pero también fue amonestado en un partido con Huracán, en el primer tramo del torneo, antes de su llegada al parque Independencia.

Lucas Carrizo es uno de los referentes de la defensa de Newell's en este Clausura.

Lucas Carrizo es uno de los referentes de la defensa de Newell's en este Clausura.

Lucas Carrizo deberá cuidarse

El zaguero de Newell's es uno de los referentes del plantel en este campeonato, consolidado como una voz de mando de la defensa desde su llegada. El zurdo incluso portó la cinta de capitán en distintas ocasiones ante la ausencia de Luca Regiardo, por lo que es un nombre fundamental para Kudelka.

>> Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Si la Lepra recibe buenas noticias de sus rivales directos, que jugarán entre el viernes y el sábado a la tarde, el entrenador podría optar por preservar a Carrizo y evitar que este reciba una amarilla que alcance el límite de acumulación de tarjetas y provoque su suspensión por una fecha.

Cabe aclarar que, al iniciar los playoffs del Clausura, se limpiará el registro de acumulación de tarjetas amarillas a partir de octavos de final, por lo que todos los futbolistas podrán sin la presión de la posible sanción.

Las amarillas de Lucas Carrizo

  • Fecha 4 | San Lorenzo 0 - 2 Huracán: amonestado a los 20 minutos.
  • Fecha 8 | Central 1 - 1 Newell's: amonestado a los 92 minutos.
  • Fecha 12 | Gimnasia de Mendoza 1 - 0 Newell's: amonestado a los 61 minutos.
  • Fecha 14 | San Lorenzo 0 - 0 Newell's: amonestado a los 84 minutos.

Noticias relacionadas
Newells podría clasificar a playoffs del Clausura antes de su partido ante Instituto.

Qué necesita Newell's para clasificarse a los playoffs antes de enfrentar a Instituto

Hoy estoy jubilado futbolísticamente, pero no retirado del todo porque juego en el senior de Tigre, contó Morel en la charla en el estadio de Atlético Chabás.

Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

El zaguero Lautaro Giannetti se repone de una dolencia muscular y sería preservado para los playoffs.

Newell's: Kudelka no utilizará a los "recuperados" en el choque ante Instituto

El partido entre Instituto y Newells deberá ser reprogramado tras el anuncio de la Liga Profesional.

Reprograman Instituto vs. Newell's por la visita del Papa a Córdoba

Las más leídas

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Lo último

Ars Nova celebra sus 50 años de historia con un concierto especial en el Teatro La Comedia

Ars Nova celebra sus 50 años de historia con un concierto especial en el Teatro La Comedia

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Netflix: del escritor de La razón de estar contigo, desembarcó un drama emotivo con un perro protagonista

Netflix: del escritor de "La razón de estar contigo", desembarcó un drama emotivo con un perro protagonista

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Nueve personas fueron imputadas como parte de una asociación ilícita que funcionó desde 2023 y consolidó un circuito de robo y venta de teléfonos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario
Corralito en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña
El Mundo

Corralito en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar
Ovación

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Las más leídas
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Ovación
Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar
Ovación

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Central y Newells se miran de reojo: cuáles las combinaciones para que haya clásico en los playoffs

Central y Newell's se miran de reojo: cuáles las combinaciones para que haya clásico en los playoffs

Policiales
Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

La Ciudad
Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica
La Ciudad

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte
La Ciudad

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad
Política

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes
Política

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia
Información General

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
La región

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados
Policiales

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Cococcioni: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación
Política

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación

Qué mecanismo desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué "mecanismo" desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche