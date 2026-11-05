Kudelka, en alerta: uno de los pilares de Newell's deberá cuidarse de las amarillas

Lucas Carrizo acumuló cuatro amonestaciones en este torneo Clausura, tres de ellas con la camiseta rojinegra y la restante con la de Huracán

Newell's podría jugar ya clasificado a playoffs este sábado cuando visite a Instituto por la fecha 16 del torneo Clausura, lo que le serviría en bandeja a Frank Kudelka la posibilidad de cuidar futbolistas de cara a los octavos de final . Por eso, uno de sus jugadores deberá cuidarse con las tarjetas amarillas .

Lucas Carrizo podría perderse el primer partido de playoffs si es amonestado en el partido ante la Gloria y la Lepra sella su clasificación , ya que alcanzaría la barrera de cinco tarjetas acumuladas en el campeonato.

La particularidad es que el zaguero solamente vio la amarilla en tres oportunidades con la camiseta rojinegra , pero también fue amonestado en un partido con Huracán , en el primer tramo del torneo, antes de su llegada al parque Independencia.

El zaguero de Newell's es uno de los referentes del plantel en este campeonato , consolidado como una voz de mando de la defensa desde su llegada. El zurdo incluso portó la cinta de capitán en distintas ocasiones ante la ausencia de Luca Regiardo , por lo que es un nombre fundamental para Kudelka.

Lucas Carrizo es uno de los referentes de la defensa de Newell's en este Clausura.

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Si la Lepra recibe buenas noticias de sus rivales directos, que jugarán entre el viernes y el sábado a la tarde, el entrenador podría optar por preservar a Carrizo y evitar que este reciba una amarilla que alcance el límite de acumulación de tarjetas y provoque su suspensión por una fecha.

Cabe aclarar que, al iniciar los playoffs del Clausura, se limpiará el registro de acumulación de tarjetas amarillas a partir de octavos de final, por lo que todos los futbolistas podrán sin la presión de la posible sanción.

Las amarillas de Lucas Carrizo