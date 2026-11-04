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El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima

El viernes tiene probabilidades de tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento en coincidencia con la inauguración de la Fiesta de Colectividades

4 de noviembre 2026 · 23:34hs
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El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 5 de noviembre en Rosario una jornada con cielo despejado y 26º de temperatura máxima, en la previa de un viernes con probabilidades de tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento en coincidencia con la inauguración de la Fiesta de Colectividades.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sudoeste, un registro de 11º y cielo despejado, y una mañana con sol pleno, una marca de 20º y el viento aún leve pero cambiando al sur. Por la tarde estaría ligeramente nublado, con una máxima de 26º bajando a 20º durante la noche.

El viernes tendría una máxima de 25º y una mínima de 15º, con hasta un 40 por ciento de chances de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y la noche, que también tendría ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora.

El sábado podría tener lluvias aisladas matinales con ráfagas fuertes, y cielo algo nublado en la tarde. La temperatura estaría en descenso: 20º de máxima y 12º de mínima.

Para el domingo se espera una recuperación, con 24º de máxima aunque solamente 7º de mínima. El cielo estaría despejado.

La semana arrancaría con un lunes de 26º de máxima y 12º de mínima, con cielo despejado en la mañana y cielo parcialmente nublado con ráfagas fuertes en la tarde.

El martes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 28º y una mínima de 15º.

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