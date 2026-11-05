Corralito en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña.

El mandatario presentó su dimisión tras el escándalo del Ueno Bank, del que fue accionista hasta el año pasado

El escándalo por el Ueno Bank en Paraguay llegó hasta el Poder Ejecutivo de ese país. Este jueves, se conoció la renuncia del presidente Santiago Peña , quien fue accionista del banco hasta el año pasado y conservaba un estrecho vínculo con el holding que incluía a esa institución financiera.

Peña presentó su renuncia al cargo de presidente inmediatamente después de la caída de Ueno Bank y ante la posibilidad de enfrentar un juicio político .

Peña era presidente desde el 15 de agosto de 2023 y su mandato vencía en 2028.

Este jueves al mediodía, Peña publicó un video en sus redes sociales para anunciar su renucia , en el que catalogó como "uno de los momentos más difíciles" de su vida.

"Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en preservar las instituciones democráticas", comenzó Peña.

Y continuó: "Estoy convencido que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. Quiero pedir disculpas si en algún momento he fallado".

Peña afirmó que la prioridad en su decisión radica en "la estabilidad de Paraguay que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Mi mayor deseo es que garanticen la devolución de los recursos y que se protejan los fondos públicos y los que pertenecen a todos los paraguayos".

"Confío en la fortaleza de nuestro pueblo y la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Debemos demostrar que la democracia se respeta", concluyó.

Juicio político en Paraguay

La dimisión de Peña se conoció un día después de que un bloque de 35 diputados presentara un proyecto para avanzar con un juicio político tanto contra el ahora ex jefe de Estado como contra el vicepresidente Pedro Alliana, según informó el diario ABC de Paraguay. En sus argumentos, los legisladores plantearon un conflicto de intereses por la vinculación de Peña con el Ueno Holding.

Incluso el presidente del Partido Colorado (al que responde Peña), Horacio Cartes, se mostró a favor del juicio político, lo que demostró falta de apoyo de su propia bancada.

"No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", aseguró Cartes en un comunicado difundido en X. Además, el titular del bloque de senadores del Partido Colorado, Natalicio Chase, había reclamado la renuncia de Peña y anticipó que de no producirse, iban a acompañar el juicio político contra el ahora expresidente.