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La Capital viaja con Colapinto a Brasil: las claves de una cobertura profesional

El piloto de Alpine correrá ante una multitud de argentinos en el circuito de San Pablo. Te contamos quién es nuestro enviado especial a Interlagos y por qué te conviene seguir el minuto a minuto con él

5 de noviembre 2026 · 15:38hs
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Franco Colapinto volverá a Interlagos para su tercera carrera en la Fórmula 1 en Brasil.

BWT ALPINE

Franco Colapinto volverá a Interlagos para su tercera carrera en la Fórmula 1 en Brasil.

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo mundial pero, también, es un fenómeno global que trasciende lo deportivo. Es una industria con un calendario que recorre los cinco continentes y que genera un impacto económico multimillonario. Con aficionados que se multiplican en todo el mundo, los pilotos y las escuderías ya califican como marcas mediáticas. Los argentinos no están al margen de este fenómeno. La irrupción de Franco Colapinto en la grilla de la Fórmula 1 -primero con Williams y luego con Alpine- generó una revolución cultural y deportiva. Cada gran premio se sigue con el mismo entusiasmo con el que se siguen partidos de fútbol. Incluso, avanzan gestiones gubernamentales y empresariales serias para remodelar a fondo el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, alimentando la ilusión de que la Fórmula 1 vuelva al país en el corto plazo.

En este marco, no extraña que abunde la información sobre Fórmula 1 en todas partes. En redes sociales, en multiplicidad de webs, a través de influencers, todos tienen algo que decir sobre el tema. Hay un punto clave a tener en cuenta: la responsabilidad a la hora de informar sobre la máxima categoría del automovilismo mundial radica en equilibrar la inmediatez de la era digital con el rigor técnico y ético. Al tratarse de un deporte donde ingeniería y reglamento son sumamente complejos, y donde la seguridad de los pilotos siempre está en juego, se debe trabajar para evitar sensacionalismo y los rumores infundados -como cada vez que empieza la temporada de pases- para no generar falsas expectativas. Informar con responsabilidad implica traducir datos técnicos complejos de manera simple, contrastar fuentes dentro del paddock y contextualizar las rivalidades con profesionalismo. En resumen, el objetivo es que el análisis objetivo prevalezca sobre el fanatismo. Y esto logra el periodista Gustavo Conti, en La Capital.

Gustavo Conti, el especialista

La Capital, en el terreno de la Fórmula 1, juega con ventaja. El periodista Gustavo Conti, jefe de Ovación -sección Deportes- trabaja desde hace décadas en el tema. Estudió Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Comenzó su carrera en el Decano de la Prensa Argentina en 1994. Más allá de sus coberturas de fútbol locales e internacionales, incluso con la selección argentina, es fuerte el trabajo que viene realizando en lo vinculado a motores.

Desde 1998, Gustavo Conti realiza coberturas de automovilismo nacional. En el TC ha realizado coberturas en muchas ciudades del país, en los autódromos de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. También estuvo en el Dakar 2014 y 2015. Y viene realizando un trabajo particularmente intenso con la Fórmula 1, con presencia en los GP de Argentina 1998, y Brasil 2001, 2008, 2024 y 2025. También estuvo a cargo de un suplemento especial sobre Carlos Reutemann como homenaje cuando falleció.

Cada vez que corre Colapinto, Gustavo Conti sigue el minuto a minuto. Hay una nota periodística por cada práctica libre, por cada clasificación y por supuesto por cada carrera, siempre con su firma. Pero también hay análisis de fondo cuando la situación lo amerita, actualizaciones sobre el mercado de pases y novedades sobre el resto de las escuderías y pilotos. Toda la información es tratada, siempre, con responsabilidad. Las fuentes son las oficiales. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el ente regulador de este deporte, es el órgano que publica los documentos técnicos, las resoluciones de los comisarios tras un incidente, las actualizaciones del reglamento y las transcripciones de las conferencias de prensa oficiales. Todas las escuderías y pilotos se manejan, además, de manera directa en sus redes sociales, donde realizan sus anuncios y sus descargos. También se tienen en cuenta medios internacionales especializados con largas trayectorias.

Comentario aparte: la cara de Gustavo Conti ya es conocida por muchos fanáticos. Es que protagoniza reels en las redes sociales de La Capital con análisis exclusivos sobre Franco Colapinto en la Fórmula 1. También es conocida su voz: hizo numerosas coberturas en las radios LT8 y La Red.

La Capital en el GP de Brasil

La Capital viaja este fin de semana a Brasil para acompañar a Franco Colapinto y, por supuesto, allí estará Gustavo Conti como enviado especial en compañía del reportero gráfico y filmmaker Andrés Mancini. Las expectativas son altas para los miles de argentinos que llegarán a San Pablo, la ilusión es que su compatriota sume puntos por primera vez en el país vecino desde su llegada a la F1 en 2024 de la mano de Williams.

Si bien Colapinto atraviesa un periodo de varias carreras sin sumar, después de dejar atrás la racha de cuatro abandonos en cinco Grandes Premios, su gran actuación en México despertó nuevamente la ilusión de volver a pelear en la zona de puntos.

Una multitud albiceleste dará el presente en el circuito brasileño, donde Alpine intentará repetir la hazaña de 2024, donde Esteban Ocon y Pierre Gasly lograron un histórico 2º y 3º puesto que salvó la temporada de la escudería francesa.

Franco Colapinto fue 8º en México, pero una sanción lo bajó al 15º lugar.

Franco Colapinto fue 8º en México, pero una sanción lo bajó al 15º lugar.

Además, Interlagos es conocido por sus carreras llenas de sorpresas y giros inesperados, por lo que podría presentar la oportunidad tanto para Colapinto como para Gasly de pelear por un lugar que le otorgue puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

Cuándo se disputa el GP de Brasil

El Autódromo José Carlos Pace está ubicado en el barrio Interlagos de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, y fue construido en 1938, pero se incorporó al calendario de la Fórmula 1 a partir de 1973. Además, es un desafío para los pilotos de la categoría, ya que cuenta con desniveles, sentido antihorario y giros de alta y baja velocidad.

Este circuito cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros y un total de 15 curvas, por lo que se correrán 71 vueltas en la carrera principal del domingo. El récord histórico de vuelta en Interlagos lo registró Valtteri Bottas con Mercedes en 2018, con un tiempo de 1:10.540.

El Gran Premio de Brasil se disputará desde este viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, de San Pablo.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Brasil.

Toda la actividad del fin de semana en Interlagos será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica Libre 1: 12.30

Práctica Libre 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

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