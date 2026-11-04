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Presentación en el Senado del mapa de la morosidad

El legislador Marcelo Lewandowski lamentó "la demora del gobierno nacional para tomar medidas de alivio para las pymes"

4 de noviembre 2026 · 20:57hs
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Presentación en el Senado del mapa de la morosidad

El senador nacional Marcelo Lewandowski lamentó "la falta de reacción y la demora del gobierno para tomar medidas de alivio para las pymes". Sus declaraciones llegaron luego del discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que anunció un paquete de iniciativas de alivio para las pymes, que van desde la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027, más facilidades para regularizar deudas, compensar saldos a favor y financiar a la industria automotriz.

Lewandowski recordó que en julio presentó un proyecto de ley para suspender embargos a mipymes por un año, al tiempo que resaltó que lo dicho por Caputo "por ahora es un anuncio; hay que esperar a ver la letra chica en la reglamentación".

Sin embargo, el senador advirtió que es un paliativo si no cambia el rumbo económico: “No hay mercado interno, la gente no tiene plata, no consume. Ajustan, recaudan menos y siguen ajustando”.

Finalmente cuestionó el modelo “extractivista y exportador”, que reduce el espacio para la industria nacional, los empresarios y el empleo. En ese sentido, destacó que impulsó varios proyectos "para promover inversiones y evitar cierres de pymes" y que "los que hoy festejan las medidas son los mismos que ayer bloqueaban su tratamiento en el Congreso".

"La crisis nos obligó a pasar de presentar propuestas para el crecimiento a medidas de supervivencia que eviten el cierre de las pymes", lamentó.

El legislador, junto a sus pares Jorge Capitanich, Alicia Kirchner y Mariano Recalde, encabezó una reunión informativa conjunta en la Cámara alta, donde se presentó el mapa interactivo sobre la situación de morosidad de pymes y familias argentinas (https://mapadeladeuda.ar/).

La exposición fue llevada adelante por Delfina Rossi, directora de investigación del Centro de Estudios para la Ciudad; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y Leandro Fadul, titular de la Cámara de Comercio de Río Gallegos.

El alcance de la mora

La plataforma revela que la mora alcanza al 17 % de las microempresas y a 645.000 monotributistas. El deterioro responde a cuatro factores: la caída de los ingresos y el consumo, que lleva la mora comercial al 19 %; la parálisis de la obra pública, que deja al 23 % de los monotributistas de la construcción sin capacidad de repago; el aumento de los costos energéticos y la apertura comercial, que elevan la mora al 20 % en microindustrias y al 12 % en pequeñas empresas; y la desconexión entre el crecimiento exportador energético y la realidad de las pymes proveedoras. Además, el 19,7 % de las empresas con mora financiera también registra deudas tributarias. "El resultado es menos actividad, cierres de empresas, pérdida de empleo y mayores dificultades para afrontar las deudas", indicó.

Respecto de los datos expuestos, Lewandowski manifestó: “La morosidad de las pymes es consecuencia de un modelo económico que asfixia la producción”. En ese sentido, señaló que la política energética está orientada exclusivamente a exportar, sin garantizar energía a precios competitivos para las empresas argentinas. Asimismo, advirtió que el aumento de los costos energéticos, sumado a la apertura de importaciones, deja a la producción nacional en desventaja.

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