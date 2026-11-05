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Acumuladores: los reclamos en Rosario crecieron un 67 %

En lo que va de 2026 ingresaron al municipio 147 solicitudes, frente a las 88 del año pasado. Presencia de roedores y bloqueo de veredas, las causas más frecuentes. El distrito noroeste concentra la mayor cantidad de denuncias contra viviendas

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

5 de noviembre 2026 · 06:30hs
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Cada lugar se aborda de forma específica

Cada lugar se aborda de forma específica, con la intervención integral de varias áreas, según la causa que originó el comportamiento del acumulador.

La Municipalidad recibió 147 reclamos por situaciones de acumuladores de objetos, materiales y residuos en viviendas durante los primeros diez meses de 2026. La cifra representa un crecimiento del 67% respecto de las 88 denuncias registradas durante todo 2025.

Los datos fueron precisados por Ezequiel Escobar, director del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), el área que centraliza este tipo de solicitudes. Según explicó, el aumento también está relacionado con una mayor participación de los vecinos, que en algunos barrios comenzaron a organizarse para denunciar situaciones que afectan la convivencia cotidiana.

Sin embargo, no todos los pedidos corresponden a domicilios diferentes: los casos se distribuyen en 102 ubicaciones y en 20 de ellas hubo presentaciones repetidas. "Hay más casos, pero en los de este año hay muchas reiteraciones. Los vecinos de toda la cuadra se pusieron de acuerdo para denunciar y eso hace que aumente", señaló Escobar.

>> Leer más: El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Los reclamos

De las 147 solicitudes ingresadas, 142 llegaron a través de llamados telefónicos al 147 y las cinco restantes mediante expedientes iniciados con notas presentadas en las mesas de entrada de los centros municipales de distrito, ya sea por vecinos particulares o por grupos de residentes. Por el momento, este tipo específico de denuncia no está habilitado en el Munibot ni en la web municipal.

En cuanto a las intervenciones, 51 solicitudes ya recibieron algún tipo de asistencia municipal, según el registro de la última actuación. En algunos casos se realizó el retiro de los elementos acumulados, mientras que en otros se trabajó con áreas como Salud o Desarrollo Social. Además, en 33 solicitudes se notificó a los responsables para que realizaran la limpieza, bajo advertencia de que el municipio podría definir los pasos siguientes.

El abordaje no es uniforme. "Cada lugar se aborda de forma específica, con la intervención integral de varias áreas, según la causa que originó la acumulación. Hay algunos casos que son cuestiones sociales y otros que tienen que ver con cuadros de salud mental. Es un equipo interdisciplinario: todos los casos tienen un abordaje concreto, pero no todas las situaciones se tratan de la misma forma", explicó el funcionario.

>> Leer más: Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Plagas y veredas

Entre los motivos que llevan a los vecinos a realizar las denuncias, la preocupación por las condiciones de higiene aparece como uno de los principales. En 40 solicitudes se mencionó la presencia de roedores o plagas, mientras que en otras 49 se hizo referencia a una afectación de espacios comunes o de circulación, principalmente veredas.

"Las dos causas que aparecen en los reclamos por acumulación dentro de viviendas son cuestiones de higiene, vinculadas principalmente a la presencia de vectores. En segunda instancia, hay gente que acumula cosas e incluso autos abandonados frente a sus casas, impidiendo la circulación por la vereda", detalló Escobar.

La acumulación, por lo tanto, no siempre queda circunscripta al interior de una propiedad. En algunos casos, los materiales ocupan sectores de uso común y generan dificultades para circular, mientras que en otros la preocupación de los vecinos está vinculada con posibles focos de contaminación y la aparición de animales transmisores de enfermedades.

>> Leer más: Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

El mapa local

El distrito noroeste encabeza el registro municipal, con 55 solicitudes, que representan el 37,4% del total. En el top 5 de los barrios que aparecen con mayor cantidad de reclamos se encuentran Belgrano, Ludueña, el Centro, La Cerámica y Tablada.

Escobar señaló que el noroeste también suele concentrar numerosas denuncias vinculadas con residuos voluminosos, restos de poda y otros problemas de higiene urbana. Según explicó, es uno de los distritos con mayor cantidad de terrenos verdes y también registra una participación activa de los vecinos en este tipo de reclamos.

De todos modos, aclaró que no necesariamente existe una relación directa entre esas denuncias y las situaciones de acumulación dentro de viviendas. Se trata de registros diferentes, aunque comparten una preocupación por las condiciones del entorno barrial.

>> Leer más: Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Un abordaje integral

Una vez que ingresa el reclamo por el 147, la solicitud se carga en el sistema y se deriva a las áreas de Desarrollo Social, Control y Convivencia y Salud. A partir de allí se analiza cada situación y se define qué tipo de intervención corresponde.

Control y Convivencia puede intervenir para realizar el despeje de los elementos acumulados, mientras que Salud participa cuando se identifican situaciones que requieren una evaluación sanitaria o de salud mental. Desarrollo Social, por su parte, interviene cuando se detectan necesidades de asistencia social.

El funcionario también mencionó casos en los que la acumulación está vinculada con actividades de compra y reventa de materiales, como una suerte de chatarrería que funciona en lugares no habilitados. Esa diversidad de situaciones explica por qué no existe una única respuesta para todos los reclamos, según indicó.

En el Concejo

El desafío para el municipio es intervenir ante los problemas que afectan la higiene, la circulación y la convivencia, pero también identificar qué hay detrás de cada caso. Los registros muestran que la demanda creció durante 2026 y que, en una parte de las ubicaciones denunciadas, el problema persiste y vuelve a movilizar a los vecinos.

En paralelo, el Concejo Municipal busca avanzar con un plan de acción integral para abordar estas situaciones. Como informó La Capital, un proyecto impulsado por la concejala Carolina Labayru propone coordinar las áreas de Salud, Salud Mental, Desarrollo Social, Ambiente y Gestión de Riesgos, con criterios de intervención y seguimiento para cada caso.

La iniciativa plantea que la respuesta municipal no se limite a retirar los elementos acumulados, sino que contemple las causas del problema y la asistencia a las personas involucradas, además de la reducción de los riesgos para el entorno. El texto establece que la acumulación no implica por sí sola un diagnóstico de salud mental y fija garantías para proteger la intimidad, la autonomía y las pertenencias de quienes viven en esas viviendas.

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