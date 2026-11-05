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Axel no cantará ante el Papa tras la denuncia de una vestuarista, que se suma a otras similares

El cantante contó que había sido convocado para cantar durante la visita del Papa a la Argentina pero luego fue dado de baja por denuncias en su contra

5 de noviembre 2026 · 15:24hs
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Axel reveló que le iba a cantar al Papa en su visita al país

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En las últimas horas, el cantante Axel contó que había sido convocado para cantar durante la esperada visita del papa León XIV, pero finalmente fue dado de baja de la grilla del evento por la organización por una denuncia en su contra. Lo cierto es que, en los últimos tiempos, el artista enfrentó algunas situaciones que lo dejaron bajo la lupa.

A la reciente denuncia de una exvestuarista, situación que supuestamente derivó en la suspensión del show que iba a realizar ante el Papa durante su viaje a la Argentina, se le suman otras dos. En 2019, una periodista manifestó haberse sentido incómoda en una entrevista. Y previamente, en el año 2018, trascendió una denuncia aunque luego fue archivada.

La denuncia de la exvestuarista de Axel

Griselda Pelozo relató en septiembre de 2026, durante una entrevista con el ciclo LAM, que en 2024 vivió una situación con Axel, durante una prueba de vestuario a solas, que, según sus palabras, “traspasó sus límites”. Además, inició una denuncia por daños y perjuicios vinculado a sus honorarios y pagos pendientes. Según contó en aquel momento, mantenía una rutina habitual de entrega y retiro de vestuario. Sin embargo, señaló que las prendas no eran devueltas y que la suma adeudada superaba los 40 millones de pesos.

Durante la entrevista, la exvestuarista también relató la situación que, según aseguró, la hizo sentirse incómoda durante una prueba de vestuario. “En el medio de todo esto, creo que encontró confianza en mí, por eso me contó distintas situaciones que vivió en su matrimonio con Delfina, me contó ciertas intimidades”, contó Pelozo.

Y agregó: “En la última prueba de vestuario a solas hubo algo que me incomodó y que me hizo salir de esa idealización que yo tenía de tantos años”.

“Fue más allá, me sentí muy incómoda, dudé en contarlo, una situación muy incómoda, que traspasó los límites de mi persona y decidí no estar en contacto más con él personalmente”, sostuvo.

Por último, hizo referencia a un mensaje que recibió del cantante en junio de 2025: “Me mandó un mensaje muy poco cómodo y yo le dije, bueno, 'lo paso a mi estudio de abogados'. Una de las cosas que me pone es 'te invito a que lo pienses bien, sos una buena mamá, no cargues una mochila. Escucha y hacé lo que diga tu corazón. Yo me guío de eso y de Dios, ya sabrás qué hacer'”.

El descargo de Axel

En una reciente entrevista en el programa La Voz, el cantante contó que había sido convocado para la visita papal -que se realizará del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre- y que había elegido presentarse en Córdoba. Sin embargo, aseguró que su participación fue cancelada luego de la fuerte denuncia que realizó su exvestuarista en los últimos días.

Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier boludo, diciendo cualquier barrabasada, sin verdad ni fundamento”, expresó al referirse a los motivos por los que finalmente no se presentará ante el Papa.

“Una persona que no está bien emocionalmente, hablémoslo”, sostuvo. Y agregó: “Y estas boludeces que pasan, que se le da aire a cualquier persona sin chequear. Porque al final LAM después salió a matar a la piba. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”. La denuncia fue realizada por Griselda Pelozo, que trabajó como vestuarista del cantante.

El relato de una periodista

En septiembre de 2019, Axel también quedó en el centro de la atención mediática luego de que, durante un móvil en vivo, la cantante Tini Stoessel le retirara la mano de sus hombros. En ese contexto, una periodista que participaba del programa de Pampita Ardohain contó que había vivido una situación incómoda con el cantante.

“Yo tuve una situación incómoda con este señor, no es que sufrí un abuso”, expresó Paula Galloni en el ciclo, mientras analizaban el episodio protagonizado por Tini y Axel.

Además, la periodista señaló: “Lo que está bueno que se sepa es que a los periodistas se los lleva solos a lugares y esas personas están indefensas. Hay que tratar de tener una convención más cuando son chicas jóvenes”.

Luego, recordó lo que le había ocurrido: “Yo estaba con este cantante sola en un monoambiente, haciendo una entrevista. Por suerte yo tuve carácter y me fui, pero tal vez a otra chica no le pasa lo mismo. Tenía 19, 20 años”.

Una denuncia archivada

En 2018, el cantante también quedó involucrado en una denuncia por abuso sexual, que finalmente fue archivada por la Justicia. La presentación, que tomó estado público, había sido realizada por una joven por un hecho que presuntamente ocurrió en marzo de 2017 en la localidad rionegrina de Colonia Catriel, donde Axel tenía previsto brindar un recital en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo. La joven radicó la denuncia ante la Justicia y el cantante nunca prestó declaración indagatoria.

En 2019, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro precisó que la investigación había sido archivada “hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación”.

Al fundamentar la decisión, la fiscalía destacó que, “sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos”, no había testigos presenciales y que los testimonios de las personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no coincidían con su relato.

Además, el informe señaló que las conclusiones de la pericia psicológica realizada a la joven “no refuerza lo mencionado por la joven” en su denuncia.

En su resolución, la fiscal Rocío Guiñazú sostuvo: “Entendiendo que no existen medidas de prueba pendientes de producción y fundamentalmente que con la información reunida a lo largo de la investigación, no se puede objetivar de manera sólida la materialidad del hecho denunciado, siendo en consecuencia, insuficiente la evidencia colectada para llevar a juicio al imputado”.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal aclaró que, en caso de surgir nuevas pruebas, “se podrá reabrir la investigación y continuar con la misma”. También indicó que la resolución podía ser apelada por la querella o por la propia denunciante, o bien solicitar que “la acción penal se transforme en privada”.

“Tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar en el caso no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado”, precisó el organismo.

>> Leer más: Archivan la denuncia por abuso sexual contra Axel

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