Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Está enfocado en jugar los octavos de final del Clausura, aunque sin dejar de lado que cada punto valdrá mucho para la lucha por la permanencia

Kudelka mira más allá del horizonte, con los playoffs cerca y el 2027 de Newell's ya en juego.

Newell's tiene la mirada puesta en los playoffs del torneo Clausura , en los que tiene un pie adentro y podría sellar su clasificación antes de enfrentar a Instituto este sábado en Córdoba. De igual manera, la Lepra también observa de reojo la tabla de los promedios del 2027 desde hace varios meses , anticipándose a una pelea que promete ser pareja.

En 2025, el conjunto del parque Independencia estuvo a un paso del abismo, peleó la permanencia hasta las últimas fechas y se sostuvo en medio de un caos institucional, con las elecciones de fin de año que marcaron la llegada del presidente Ignacio Boero y la salida de Ignacio Astore.

A su vez, el comienzo de este 2026 siguió en la misma línea bajo la dirección técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, pero el arribo de Frank Darío Kudelka acomodó el andar futbolístico del equipo y logró estabilidad para alejar al Rojinegro de los puestos de abajo .

Si bien los hinchas leprosos esperan por los playoffs y se ilusionan con volver a la lucha por el campeonato, en Newell's saben bien que cada punto vale oro para escaparle a la lucha en la zona baja de los promedios del próximo año .

Hace apenas unas semanas, Newell's sumó tres puntos importantes ante Central Córdoba en el Coloso. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los promedios 2027

Durante este Clausura, la Lepra sumó una importante cantidad de puntos que le sirvieron para tomar distancia con varios de sus rivales directos para la próxima temporada, ya que a mediados de este año se ubicaba en la última posición de esta tabla que acumula los puntos de 2025, 2026 y 2027 para definir uno de los descensos. Además, de los equipos que comenzarán comprometidos, es el único que jugaría playoffs en este torneo.

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Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi bajarán de categoría y solamente resta conocer quiénes serán los dos equipos que asciendan desde la Primera Nacional. Uno de ellos será Godoy Cruz o Tristán Suárez, que se enfrentarán en la final de la segunda división, mientras que el otro ascenso se definirá a través del Reducido.

Además de los dos ascendidos, que solo promediarán los puntos del próximo año, y Gimnasia de Mendoza, que lo hará por 2026 y 2027, los siguientes equipos pelearán en la zona baja: Atlético Tucumán (puesto de descenso), Banfield, Central Córdoba, Platense, Newell's y Talleres, mientras que Sarmiento, Deportivo Riestra, Unión y el Lobo mendocino miran desde un poco más arriba.

Cómo arrancaría Newell's en los promedios

Por su parte, la Lepra tiene cinco puntos de ventaja con Atlético Tucumán, que por el momento empezará la tabla de promedios de 2027 desde la última posición, en el único puesto de descenso directo a la Primera Nacional.

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Con 70 puntos, Newell's tiene una distancia de dos unidades con Platense y Central Córdoba, así como también una de tres con Banfield, que en esta fecha 16 del Clausura recibirá justamente al Decano, en un partido clave para la lucha del próximo año (el que pierda comenzará último).

La pelea de los promedios tendrá a diez equipos que no podrán relajarse y necesitarán sumar una importante cantidad de puntos para mantenerse en primera, a los que se le sumarán los dos ascendidos.