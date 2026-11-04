Golpe mortal al pecho: qué "mecanismo" se desató en el corazón del jugador de Tenerife

Continúa el estupor por el fallecimiento de Jesús de Miguel en pleno partido. Un cardiólogo y deportólogo explica por qué se produjo el deceso

Al pecho. El corazón de Jesús de Miguel no soportó el feroz impacto

Morir en un cancha por un golpe feroz en el pecho. Una situación muy poco usual que registra unos pocos antecedentes en la historia del fútbol de todo el mundo. El episodio, conocido como "commotio cardis" (conmoción cardíaca) se da más en otro tipo de deportes de contacto como las artes marciales, o los que se juegan con pelota pequeñas como el beisbol o el softball (que pueden impactar con fuerza en una persona). No todos lo hechos, además, terminan en muerte, por eso es que lo ocurrido este lunes al futbolista Jesús de Miguel, de Tenerife, causa tanto estupor, incluso entre los médicos, que no suelen asistir situaciones de estas características. ¿ Qué "mecanismo" se desató en el corazón del futbolista que recibió un golpazo de la rodilla del arquero Jesús Owono, de Andorra? ¿Cómo puede un impacto certero en el pecho generar la muerte?

La Capital habló con el cardiólogo y médico especializado en cardiología deportiva, Esteban San Dámaso, quien expresó que se trató de un hecho excepcional porque para que ocurra una muerte súbita por un golpe en el pecho deben darse "muchas condiciones al mismo tiempo".

En ese sentido mencionó: la velocidad del impacto (que debe superar los 65 km), un golpe perpendicular , que aquello que impacta (sea una pelota o una parte del cuerpo de otra persona) sea de tamaño no tan grande y forma redondeada (un codo o rodilla) y que se produzca exactamente cuando el corazón está en "fase de recuperación", ni antes ni después.

Un tórax delgado , como suele ser el de un jugador de fútbol, también suma a la posibilidad del cuadro complicado.

Si se van sumando esas variables en un mismo impacto se produce "una arritmia por fibrilación ventricular", que puede terminar en la muerte.

El tiempo es vital

"En este caso que nos conmueve tanto, se dieron seguramente todas esas cosas. Es cierto que es muy poco frecuente pero si una persona queda tendida después de un golpe en el pecho hay que actuar de inmediato, el tiempo es vital", destacó San Dámaso.

Jesús de Miguel, de 30 años, quedó tendido en el campo de juego. En un primer momento intenta levantarse pero rápidamente se descompensa. Fue trasladado y murió en el hospital

Ante un hecho semejante "hay que hacer todo lo que esté al alcance para aumentar las chances de supervivencia", dijo el cardiólogo. Reanimación cardiopulmonar y "tener a mano, para usar rápido, un desfibrilador externo automático (DEA)".

De allí la persona debe ser trasladada con suma urgencia al centro médico más cercano, destacó San Dámaso.

El profesional se mostró conmovido por lo ocurrido: "Pocas veces un episodio de una muerte por un golpe en el pecho tiene una visualización directa. Este caso, además, se hizo viral además por la violencia del hecho. Quizá estamos más acostumbrados a ver un caso de descompensación por un problema cardíaco, propio de la persona. Fue realmente un episodio tremendo".