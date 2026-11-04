Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas El vuelo de Aerolíneas Argentinas sufrió una falla eléctrica que lo dejó sin algunas lecturas. Un helicóptero sanitario colaboró para que pudiera aterrizar sin inconvenientes 4 de noviembre 2026 · 22:52hs

Imagen de archivo

Un avión de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta entre Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), y Posadas, Misiones, resolvió preventivamente aterrizar en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario luego de que sufriera una falla instrumental en la cabina y que motivó la activación del protocolo de emergencia en la terminal aérea.

El vuelo AR1764, un Embraer E190, transportaba 83 pasajeros desde Caba a la capital de Misiones, pero atravesó una tormenta en la que sufrió la descarga de un rayo. Esto generó una falla eléctrica que dejó a la aeronave sin lecturas sobre la posición y correcta alineación del tren de nariz.

Antes del aterrizaje intervino un helicóptero sanitario de la empresa UTV Aeroemergencias, que constató visualmente que las ruedas se hubiesen desplegado correctamente, lo que finalmente permitió que el vuelo tocara pista sin inconvenientes en medio de un operativo que incluyó bomberos, ambulancias y personal policial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Misiones OnLine (@misionesonline) "El comandante dijo que tenía un desperfecto y tuvimos que desviar a una pista de mayor tamaño; eso es lo que nos explicaron", indicó uno de los pasajeros, mientras otro destacó: "Empezó a dar vueltas hasta que aterrizó de emergencia. Obviamente que tuvimos miedo".