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Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con el líder de la ultraderecha

Aunque ya estaba en Madrid, el presidente no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde posaron los monarcas y los mandatarios participantes. En su lugar, mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox

4 de noviembre 2026 · 19:53hs
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Santiago Abascal y Javier Milei.

Santiago Abascal y Javier Milei.
Sin Milei

Sin Milei, el rey Felipe VI encabezó la foto de familia de la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

En su primera actividad oficial tras llegar a España, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular del partido de extrema derecha VOX, Santiago Abascal, luego de no asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se tomó la foto de familia con los reyes y los primeros mandatarios.

El encuentro entre el jefe del Estado y el dirigente opositor español se dio en medio de la gira que realiza Milei en España, donde tiene previsto participar este jueves de la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al rey Felipe y la reina Letizia.

Sin Milei, el rey Felipe VI encabezó la foto de familia de la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Sin Milei, el rey Felipe VI encabezó la foto de familia de la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

En la organización de la Cumbre Iberoamericana esperaban que el mandatario argentino asistiera a la foto de familia y, luego, se quedara a la cena de gala que ofrecía el rey Felipe en el Palacio Real de Madrid. Pero eso no ocurrió.

Los anfitriones de la cena en el Palacio Real eran los reyes Felipe y Letizia, quienes toman este momento para un encuentro más reservado con los jefes de Estado.

En cambio, la reunión a la que asistió Milei tuvo un tinte político especial, dado que Abascal es candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

El gobierno nacional se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.

Cómo sigue la agenda de Milei

La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino, Luis María Sobrón.

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el este jueves, a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina, a las 17, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el viernes, a las 7.30.

Milei había visitado España entre el 19 y el 21 de octubre pasado, aunque en esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con Abascal, quien se encontraba en una gira de campaña electoral.

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