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Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Hermenegildo Ivancich

El certamen tendrá la participación de 45 clubes de las tres categorías de Primera A, B y C. El último campeón fue Central Córdoba, en el 2018 de Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de noviembre 2026 · 21:14hs
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Rosarina de Fútbol. Rosario Central

Rosarina de Fútbol. Rosario Central, último campeón de Primera A, comenzará a jugar en los octavos de final. 

El próximo lunes se viene el torneo Hermenegildo Ivancich, uno de los certámenes más tradicionales que organiza la Asociación Rosarina de Fútbol. El campeonato vuelve a disputarse después de ocho años. La primera edición se jugó en 1937, cuando Rosario Central se alzó con la Copa, y el último campeón fue Central Córdoba, al vencer a Morning Star por 2 a 0 en la cancha de Sportivo de Álvarez

Un torneo con 45 clubes

En el certamen participarán los 45 equipos de primera de las divisiones A, B y C. Serán 11 grupos de 4 equipos, se clasificarán los primeros de cada zona, los mejores cuatro segundos y se sumará Rosario Central, último campeón en primera división.

Mario Giammaría lo había adelantado

En la edición del martes 6 de octubre de Ovación, Mario Giammaría adelantó cómo será el torneo. “Todo está dado para que en noviembre se juegue el Ivancich, un certamen que no se realiza desde la temporada 2018”, dijo el presidente.

>>Leer más: Primera B Nacional: en Tiro guardan a Chatruc

Las once zonas

Zona A: Provincial A, Defensores Unidos, Sportivo Silva y Adiur. Zona B: San Telmo, Fisherton, María Reina y San José. Zona C: Coronel Aguirre, 7 de Setiembre, Estrella Azul y Morning Star. Zona D: Newell’s, General Paz, Unión Americana y San Roque. Zona E: Unión de Álvarez, Social Lux, Argentino y Alianza. Zona F: Tiro Federal, Defensores de Funes, Sarmiento y Renato Cesarini. Zona G: El Torito, Bancario, 14 de Junio y Tiro Suizo. Zona H: Pablo VI, 1° de Mayo, Juan XXIII y Villa Gobernador Gálvez. Zona I: Banco, Río Negro, 27 de Febrero y Botafogo. Zona J: Central Córdoba, Leones, Sparta y Oriental. Zona K: Mitre, Arijón, Provincial B y Club del Gran Rosario.

La primera fecha

Adiur vs. Sportivo Silva, Provincial vs. Def. Unidos, Morning vs. Estrella Azul, Aguirre vs. 7 de Setiembre, San José vs. María Reina, San Telmo vs. Fisherton, San Roque vs. Americana, Newell’s vs. General Paz, Alianza vs. Argentino, Unión de Álvarez, Renato vs. Sarmiento, Tiro Federal vs. Def. de Funes, Gálvez vs. Juan XXIII, Pablo VI vs. 1º de Mayo, Oriental vs. Sparta, Córdoba vs. Leones, Tiro Suizo vs. 14 de Junio, El Torito vs. Bancario, Botafogo vs. 27 de Febrero, Banco vs. Río Negro, CGRosario vs. Provincial B y Mitre vs. Arijón.

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