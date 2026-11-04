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Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: "Un pasajero del Amba vale cuatro veces más"

Cerca de 80 intendentes de todo el país se reunieron con diputados nacionales en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027. Reclamaron una distribución federal y equitativa de los fondos nacionales.

4 de noviembre 2026 · 19:18hs
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Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: Un pasajero del Amba vale cuatro veces más

El intendente lanzó críticas al gobierno de Javier Milei por la desigual distribución de los subsidios al transporte público y el recorte de fondos destinados a la provisión de medicamentos. Lo hizo este miércoles al participar de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cerca de 80 jefes municipales de distintas provincias y espacios políticos se reunieron para reclamar un reparto más federal de los recursos.

"Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público", afirmó Javkin durante su exposición.

El planteo del intendente se produjo luego de que el gobierno nacional dispusiera un incremento de $38.840 millones en los subsidios destinados a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), mientras las ciudades del interior continúan reclamando recursos para sostener sus sistemas de transporte.

Javkin advirtió que esta política tiene consecuencias directas sobre las finanzas municipales y el bolsillo de los pasajeros. "Y lo decimos porque ese costo o lo afrontan los municipios o lo afrontan los usuarios del servicio de transporte interior", señaló.

La convocatoria fue impulsada por la diputada cordobesa Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, quien preside la comisión de Asuntos Municipales. Aunque inicialmente estaba prevista para discutir los cambios en el Programa Remediar, la decisión de aumentar los subsidios al transporte del Amba incorporó otro foco de conflicto con la Casa Rosada.

Javkin denunció que Rosario paga por los servicios que deja de prestar la Nación

Uno de los principales cuestionamientos del intendente estuvo dirigido a la política de financiamiento del transporte. Según explicó, la Nación recortó los subsidios destinados a las ciudades del interior y estableció límites a las transferencias, pero mantuvo un esquema de asistencia a las empresas que operan en el Amba.

Javkin sostuvo que esa decisión profundiza las diferencias entre los usuarios de distintas regiones del país. En lugar de implementar un sistema de subsidios a la demanda, que permita asistir directamente a los pasajeros, cuestionó que el gobierno nacional concentre los recursos en las empresas de transporte del área metropolitana.

El intendente también puso sobre la mesa otro aspecto de la relación fiscal entre Rosario y la Nación: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debe pagar el municipio por las compras y contrataciones necesarias para sostener sus servicios.

En ese sentido, señaló que las administraciones locales no tienen la posibilidad de descargar ese impuesto, a diferencia de lo que ocurre con las empresas.

"O sea que además sobre la prestación de esos servicios que antes prestaba la Nación se nos carga con el costo del impuesto al valor agregado", cuestionó.

Para dimensionar el impacto sobre las cuentas municipales, Javkin indicó que Rosario tiene previsto destinar $155.000 millones al pago de IVA durante 2027, una cifra que ya había expuesto al presentar el proyecto de presupuesto para el próximo año.

El planteo apunta a una situación que, según el intendente, agrava el esfuerzo financiero de las ciudades: deben utilizar recursos propios para reemplazar prestaciones o subsidios nacionales y, al mismo tiempo, pagar impuestos a la Nación por esas erogaciones.

Otro reclamo de Javkin: el recorte de medicamentos del Programa Remediar

El transporte no fue el único motivo de preocupación del intendente rosarino. Durante su participación en Diputados, Javkin también cuestionó el desmantelamiento del Programa Remediar, una política sanitaria que durante más de dos décadas permitió distribuir medicamentos esenciales entre personas sin obra social ni cobertura privada.

El gobierno de Milei dispuso reemplazar ese esquema por un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares. Según la información presentada durante la reunión, el cambio implica pasar de una cobertura de 126 medicamentos a solamente seis, destinados al tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Javkin advirtió que la decisión nacional se adoptó sin una compensación fiscal para los gobiernos locales, que deberán afrontar una mayor demanda en sus efectores públicos de salud.

En su exposición, estimó que el recorte ronda los $13.500 millones, aunque no precisó en esa intervención el alcance territorial de la cifra.

La preocupación es compartida por otros intendentes, quienes sostienen que los pacientes que dejan de recibir medicamentos a través del programa nacional terminan recurriendo a hospitales municipales y centros de atención primaria, lo que incrementa los gastos de las administraciones locales.

Los intendentes amenazan con llevar el reclamo a la Corte Suprema

La reunión en Diputados reunió a intendentes de distintas fuerzas políticas, que coincidieron en cuestionar el reparto de los subsidios y reclamar la continuidad de la asistencia sanitaria.

Uno de los principales impulsores fue el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, presidente del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), quien anticipó que analizan recurrir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos correspondientes al transporte del interior.

Passerini sostuvo que el gobierno nacional incumple con la distribución de lo recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se paga en todo el territorio argentino.

"Hay u$s 460 millones para el Amba, contra $0 para el interior. No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país", afirmó el mandatario cordobés.

Además, planteó que, si el gobierno nacional eliminara ese impuesto, los municipios podrían reducir considerablemente el precio del transporte. "Eliminen el ICL y bajamos 35% el pasaje", propuso.

Tras la reunión, Passerini confirmó que el Cofein está "analizando ir a la Corte Suprema" por el presunto incumplimiento de la legislación que regula la distribución de esos fondos.

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