No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El presidente de Estados Unidos aseguró que ambos países están trabajando muy bien juntos desde la captura de Nicolás Maduro

9 de enero 2026 · 08:18hs
Donald Trump destacó la cooperación con el gobierno sudamericano.

Foto: AP Foto/Evan Vucci.

Donald Trump destacó la cooperación con el gobierno sudamericano.

Seis días después del operativo militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que no habrá nuevos ataques de las fuerzas armadas. "He cancelado la preparación de la segunda ola de ataques", anunció a través de redes sociales.

El jefe del Estado norteamericano expresó su satisfacción con las medidas que adoptó el gobierno del país caribeño desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, imputados por narcotráfico. En particular destacó la decisión de liberar a un gran número de presos políticos como una señal para buscar la paz: "Es un gesto muy importante e inteligente".

El funcionario aseguró que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que se refiere a reconstruir la vieja infraestructura de petróleo y gas". Al respecto reiteró que pretende contar con instalaciones "mucho más grandes, mejores y más modernas".

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

"Por esta cooperación he cancelado la segunda ola de ataques, que parece que no será necesaria", manifestó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. No obstante, aclaró que aún no piensa en una retirada de la región: "Todos los barcos permanecerán en el lugar por motivos de prevención y seguridad".

El líder norteamericano dejó en claro que la situación mejoró tras el arresto de Maduro y la asunción de la presidenta interina Delcy Rodríguez. De hecho, anticipó inversiones por más de 100 mil millones de dólares luego de los acuerdos con la administración actual en Caracas.

>> Leer más: Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

El mandatario estadounidense anunció para este viernes una reunión en la Casa Blanca con representantes de las principales empresas petroleras del mundo. De esta manera confirmó que están dadas las condiciones para cumplir con uno de los objetivos que trazó después del operativo militar relámpago del último sábado.

Mientras tanto, Maduro y la primera dama permanecen bajo arresto en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York. El líder venezolano fue imputado el último lunes por narcotráfico después de haber sido capturado junto a su pareja, expresidenta de la Asamblea Nacional de su país y procuradora general durante la administración de Hugo Chávez.

Una comisión para la liberación

Después de la captura del presidente del país sudamericano, Delcy Rodríguez pasó a ocupar el cargo de manera interina y este jueves encabezó la apertura del período constitucional legislativo que finaliza en 2031. "Presentamos una agenda para el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo que abarca áreas econóicas, productivas, sociales, científicas, tecnológicas, energéticas y de servicios públicos", señaló.

Más tarde, la nueva mandataria se reunió con el embajador chino Lan Hu. En esta instancia agradeció la condena del funcionario diplomático al secuestro Maduro y Flores, así como a las agresiones contra Venezuela: "Valoramos la posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana".

Por otra parte, la presidenta interina presentó este jueves la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del Presidente Constitucional y la Primera Dama. El canciller Yván Gil encabezará una delegación integrada por los tres hijos del matrimonio y otros funcionarios.

Fuentes oficiales detallaron que el cuerpo consultivo tiene el respaldo técnico del procurador general Reinaldo Muñoz y el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, así como los vicepresidentes sectoriales del gobierno bolivariano. El presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles que agotará todas las instancias internacionales hasta conseguir el retorno de Maduro y Flores.

