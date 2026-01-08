El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

La Capital | La Ciudad | El tiempo

La temperatura máxima no superaría los 25º y la mínima rondaría los 17º para mantenerse en esos niveles en las siguientes jornadas

8 de enero 2026 · 23:01hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario posibles lluvias aisladas durante toda la jornada, especialmente en la tarde, con una temperatura máxima de 25º y una mínima que rondaría los 17º y prácticamente no tendría cambios en los próximos días.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del este, una marca de 17º y una posibilidad de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas, condiciones que se mantendrían hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se espera hasta 70 por ciento de chances de lluvias aisladas y una máxima de 25º, bajando a 20º en la noche.

El sábado tiene altas posibilidades de tormentas aisladas en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, ya con menos chances desde la tarde. Habría también vientos matutinos y vespertinos entre intensos y fuertes, con ráfagas que alcanzarían los 50 km/h. La temperatura oscilaría entre 26º y 16º.

El domingo tiene previsiones de cielo parcialmente nublado cambiando a ligeramente nublado, con la máxima trepando a 31º y la mínima manteniéndose en 16º.

Para el lunes pronostican cielo parcialmente nublado, 32º de máxima y 18º de mínima.

El martes continuarían en alza los registros, con una temperatura entre 34º y 20º, con cielo mayormente nublado.

El miércoles otra vez se esperan 34º de máxima con la mínima subiendo hasta 25º, y nuevamente el cielo estaría mayormente nublado.

