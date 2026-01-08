El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

La Región
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
Policiales
La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
LA CIUDAD
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
Información General
La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!
Política
Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
LA CIUDAD
Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"
POLICIALES
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
Información General
Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas
Policiales
Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió
LA CIUDAD
Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD
Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
Economía
Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
La Ciudad
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias
La Ciudad
Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias
Información General
Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Ciudad
Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario
Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones
La Ciudad
Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad
La Ciudad
Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899