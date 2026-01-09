El reclamo a Newell's de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

El entrenador fue despedido a tres fechas del final de la fase de grupos del torneo Clausura y ahora envió una intimación al club

Cristian Fabbiani no se fue bien de Newell's . El entrenador que llegó desde Deportivo Riestra en el primer semestre de 2025 fue despedido por los malos resultados. Una vez que el campeonato había concluido, le dijo a un medio porteño que no sabía por qué lo habían echado.

Cuando Fabbiani vino a Newell's, el equipo había tenido un mal comienzo en el torneo Apertura del año pasado de la mano de Mariano Soso. El Ogro vino a sustituirlo y de a poco fue acomodando el equipo. Obtuvo algunos resultados y llegó hasta la última fecha de la fase de grupos con posibilidades de clasificar al equipo a los playoffs.

La campaña en el Clausura fue mala y si algo lo mantuvo casi hasta el final de la temporada en el cargo fue el buen desempeño de Newell's en la Copa Argentina, el mejor del equipo en toda la historia. El rojinegro llegó hasta los cuartos de final, donde perdió con Belgrano, y en algún momento se ilusionó con pelearla.

El despido de Cristian Fabbiani

A Fabbiani lo despidieron después de una dolorosa derrota del rojinegro ante Argentinos Juniors, cuando se aproximaba el final del torneo Clausura. Newell's no conseguía puntos y se desbarrancaba en la tabla anual y en la de los promedios. Aquella derrota contra el Bicho lo dejó en una posición riesgosa y el Ogro se quedó sin crédito.

Lo que pasó después es historia conocida. El club designó como técnico interino a Lucas Bernardi y con la cosecha de las últimas tres fechas finalmente Newell's pudo quedarse en la primera división. Pero antes sufrió, y mucho, y Fabbiani tuvo mucho que ver con esa crisis.

"Llegué a Newell's para salvarlo del descenso y el objetivo se cumplió", dijo después Fabbiani, cuando efectivamente el equipo se aseguró la permanencia, aunque de la mano de Bernardi. Y añadió: "Todavía no se por qué me fui de Newell".

La intimación que cayó como una bomba

Ahora vuelven a haber noticias del Ogro en el Parque. Es que, cuando nadie lo esperaba, entró una intimación de pago por 200 mil dólares. Claramente, esta deuda es una de las herencias a las que la actual comisión directiva, surgida en las elecciones del 14 de diciembre último, tendrá que hacer frente en los próximos tiempos. Aunque lo esperaban, el gesto cayó como una bomba en el club rosarino.

Cuando se empezó a hablar de que Newell's prescindiría de sus servicios, Fabbiani dijo públicamente que no podrían echarlo porque tenía contrato y lo haría valer. En su época de jugador, el Ogro ya había demandado al club por una razón parecida. En el Parque creen que no sería extraño que vuelva a pasar, sobre todo si Newell's no cumplió con sus obligaciones contractuales con el técnico.