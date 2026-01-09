Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El Canalla y la Lepra confirmaron nuevos jugadores para afrontar la temporada 2026, mientras los drigientes continúan con las negociaciones por otros nombres

El mercado de pases en Rosario está que arde y tanto Newell's como Central anunciaron varios refuerzos en el transcurrir de los últimos días, mientras se esperan más novedades oficiales próximamente. A falta de dos semanas para el comienzo del torneo Apertura 2026, nuevos nombres llegan a la ciudad y buscarán ganarse el cariño de los hinchas .

Este período de incorporaciones puede resultar fundamental para la temporada que está por comenzar, con un año de desafíos, aunque muy distintos, de uno y otro lado.

En Arroyito, el flamante entrenador canalla, Jorge Almirón, propone una renovación sutil pero importante . A pesar de la salida de un referente como Ignacio Malcorra, las llegadas de Vicente Pizarro, desde Colo Colo, y Jeremías Ledesma, desde River , prometen darle un salto de calidad al equipo, con prácticamente el mismo plantel que viene de ser reconocido campeón de Liga 2025.

Desde el parque Independencia necesitan un cambio de rumbo urgente . El triunfo de Ignacio Boero en las elecciones con Roberto Sensini como director deportivo dio paso a una reconstrucción inmediata, con la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez al mando del primer equipo. A su vez, el club ya confirmó cinco refuerzos y se encamina a cerrar algunos más .

Quiénes pueden llegar a Newell's

La Lepra busca hacer una fuerte renovación en el plantel de primera división tras un penoso 2025 que lo tuvo en la lucha por la permanencia hasta las últimas jornadas del torneo Clausura. Por eso, varios futbolistas, como Ever Banega y Luciano Lollo, entre otros, finalizaron su contrato y dejaron la institución definitivamente.

Boeronr El presidente de Newell's, Ignacio Boero, junto al cuerpo técnico de Orsi y Gómez en el primer entrenamiento.

Sensini puso manos a la obra y cerró a Gabriel Arias, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Michael Hoyos como refuerzos ya confirmados y trabajando en plena pretemporada con el equipo. En tanto, el delantero uruguayo Matías Cóccaro, ex-Huracán, tendría todo acordado para firmar su contrato con la institución en las próximas horas y su compatriota el Colo Ramírez regresaría al Parque el lunes tras su paso por Sport Recife a préstamo.

>> Leer más: Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

El otro nombre que suena cada vez más fuerte para cerrar su llegada a Newell's en los próximos días es Rodrigo Atencio, mediocampista ofensivo surgido en las inferiores de Independiente que se destacó en Central Córdoba y fue compañero de Ramírez en Brasil durante la última temporada.

Además, el Rojinegro negocia con Coquimbo Unido de Chile por el defensor argentino Bruno Cabrera y tiene en carpeta a Emiliano Amor. En caso de no llegar a un acuerdo con ninguno, buscará cerrar al menos un zaguero más, mientras buscan también concretar la llegada de algún lateral izquierdo y mediocampista central.

Los lugares a reforzar en Central

Junto a las confirmaciones de Pizarro y Ledesma, se espera que Gastón Ávila se convierta en el tercer refuerzo de Central en este mercado de pases. El defensor fue clave para las negociaciones de la dirigencia auriazul, ya que presionó para sellar su regreso y tener su segunda etapa con el club, aunque todavía no llegó la confirmación oficial del acuerdo con Ajax, dueño de su pase.

image (2) Federico Lussenhoff y Gonzalo Belloso junto al nuevo DT canalla, Jorge Almirón.

>> Leer más: Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

El nombre que trascendió en las últimas horas como una alternativa en consideración para el armado del plantel fue el de Emiliano Rigoni, mediocampista ofensivo cordobés con pasado en Belgrano e Independiente. El jugador de San Pablo tendría intenciones de volver al Pirata, pero las pretensiones económicas habría dificultado el acuerdo. Mientras tanto, el Canalla lo mira de reojo.

Por otro lado, los dirigentes de Central buscan nuevos jugadores en distintas posiciones, sin mayores detalles sobre quiénes son los apuntados. Los puestos a reforzar son lateral izquierdo, extremo y delantero con variantes en el ataque, aunque este último dependerá de las posibilidades económicas del club.