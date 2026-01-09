La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

La inestabilidad será el común denominador del primer día del fin de semana, aunque las condiciones climáticas irán mejorando con el correr de la jornada

9 de enero 2026 · 22:17hs
Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado

Celina Mutti Lovera / La Capital

Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado, pero el tiempo va a mejorar durante el día.

Las lluvias que se posaron sobre Rosario entre jueves y viernes continuarán sin descanso durante el sábado, aunque ya tienen las horas contadas y se espera que, durante el día, el tiempo mejore para dar paso un cielo despejado casi por completo.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que este sábado arrancará con tormentas aisladas en la madrugada rosarina, que pasarán a ser lluvias aisladas hacia la mañana. Los termómetros seguirán mostrando registros que se acercan a lo otoñal, con 17º durante la mañana del primer día del fin de semana.

Por la tarde, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar. Se espera que el cielo esté mayormente nublado y la temperatura llegue a los 25º, cifra que marcará la máxima del día. Para la noche, las nubes seguirán dispersándose y el cielo estará parcialmente nublado, con registros térmicos en torno a los 22º.

Esto dará paso a un domingo con descenso en la temperatura mínima, que será de 13º, aunque con un repunte en la máxima, que trepará hasta los 32º producto de la reaparición del sol luego de dos días consecutivos con el cielo cubierto. Se estima que la jornada esté despejada desde el principio hasta el final.

