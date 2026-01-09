La Capital | Información General | cerdos

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

Lo arrestaron en Panambí cuando circulaba por la ruta provincial 5. Tenía causas por estafas, robo de autos y uso de dinero falso

9 de enero 2026 · 10:36hs
Un hombre de 35 años, que era intensamente buscado por la Justicia, fue detenido este jueves por la mañana en Panambí, Misiones, acusado de protagonizar una serie de estafas, entre ellas la compra de cerdos con billetes falsos a productores rurales. El arresto se produjo durante un operativo policial sobre la ruta provincial 5, donde el sospechoso intentaba desplazarse para evitar ser localizado.

El procedimiento fue realizado cerca de las 9.30 por efectivos de la Policía de Misiones, pertenecientes a la División Investigaciones de la Unidad Regional II, en el marco de un operativo de seguridad rural, según informó el medio Misiones Online.

Un prontuario cargado y varias causas abiertas

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido se encontraba prófugo y registraba antecedentes por robo automotor, uso de dinero falso y adulteración de documentos públicos. Al momento de su captura, los agentes secuestraron el vehículo en el que se trasladaba y su teléfono celular, elementos que quedaron a disposición del área de Cibercrimen para su análisis.

Según los registros judiciales, el hombre estaría vinculado al menos a tres hechos de gravedad ocurridos en los últimos meses. Uno de los casos más resonantes fue denunciado en diciembre de 2024, cuando un productor rural aseguró haber sido estafado tras vender un cerdo y recibir como pago $200.000 en billetes falsos.

Robo de autos y documentos adulterados

Además de esa causa, el sospechoso enfrenta un proceso por adulteración de documentos públicos, que tramita en el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá. A esto se suma un pedido de captura vigente por un robo automotor denunciado en febrero de 2025, lo que había intensificado su búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Tras su detención, el hombre quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas. No se descarta que, a partir del análisis del teléfono secuestrado, surjan nuevas conexiones con otros hechos delictivos, especialmente en zonas rurales.

