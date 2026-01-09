Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Enmarcada en el mes de la lucha contra el cáncer infantil, Fahop y la Agrupación 15 de Febrero lanzaron una competencia oficial en beneficio del Hospital Vilela

Se abrió la inscripción a la primera Maratón Dorada , una competencia ranqueada y que integrará el calendario oficial de la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda) . La competencia será el domingo 8 de febrero, de 9 a 12, con carreras de 8 y 4 kilómetros . También habrá distancias recreativas, todo en el marco del Mes Dorado , establecido por ordenanza municipal para febrero, mes que se conmemora la lucha contra el cáncer infantil.

La carrera está organizada por Fundación Argentina Oncohematológica Pediátrica (Faohp) y la Agrupación 15 de Febrero. El costado solidario también compite ya que la maratón será en beneficio del Servicio de Hemato-oncología Pediátrica del Hospital Vilela . Además, será fiscalizada por la Arda.

La jornada no sólo será deportiva. Faohp también desarrollará actividades lúdicas para niños y una mesa para hisopados bucales para el registro de donantes de médula ósea. Por otro lado, habrá peluqueros esperando a quienes quieran donar su cabello para la confección de pelucas oncológicas que la fundación dispone. Para el cierre, la organización promete un homenaje musical para los pequeños que atraviesan un tratamiento contra el cáncer.

“Corre por vos y corré por una gran causa”, así se presenta la Maratón de Faohp en la web Asistire. La competencia que ya abrió su preinscripción tiene tres modalidades: dos competitivas, de 4 y 8 kilómetros, y una participativa de 2 kilómetros. La largada será a las 9 desde el predio de la exRural, en Oroño y 27 de Febrero.

>> Leer más: La rutina para pelearle al cáncer infantil: "Cuando un chico está enfermo, toda la familia lo está"

Si bien la preinscripción ya está disponible, el 25 de enero se abren las inscripciones definitivas, que serán de manera presencial en Correcaminos Sport (Catamarca 1573). Para la carrera de 8 kilómetros, el costo es de 30 mil pesos, para la de 4 kilómetros de 25 mil pesos y la de 2 kilómetros tiene un valor de 20 mil pesos.

La inscripción incluye una remera oficial dorada, el color con el cual se identifica la lucha contra el cáncer infantil, medalla finisher para todos los participantes, premiación general y por categorías cada 5 años.

La entrega de kits será 24 horas antes de la competencia en el local de Sport 78 de Córdoba 1384, de 10 a 16.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nej Logística Deportiva (@nej_logisticadeportiva)

Calendario del Mes Dorado

Febrero fue declarado el Mes Dorado del Cáncer Infantil a través de la ordenanza Nº 10.308. Además de la maratón incluida en el calendario de la Arda, Rosario tendrá otras dos actividades solidarias destinadas a generar conciencia, promover la detección precoz y acompañar a niños que transitan el cáncer infantil, junto a sus familias.

Un día antes de la carrera, el sábado 7 de febrero, de 9 a 12, en la Biblioteca Argentina, se llevará a cabo una jornada de donación de sangre, que incluirá registro de donantes de médula ósea y recepción de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.

Luego de la competencia deportiva, Faohp tiene proyectada una jornada especial en el marco de la Calle Recreativa. Será el 15 de febrero, coincidente con el Día Internacional del Cáncer Infantil, de 10 a 12. La actividad será abierta en Oroño y el río y allí se podrá donar cabello, a través del corte en el lugar o llevando ya cortado. Asimismo, la jornada servirá para acciones de concientización sobre la importancia de la detección precoz y actividades recreativas para niños.

Todas las actividades son encabezadas por Faohp junto con CENAIH, Rosario Solidaria, Donemos Vida, la familia de Antonella Trivisonno, Fundación Arte que Ayuda a Curar, Centro de Gestión Comunitaria, Fundación Rosario, Luz de Cielo, Osmacei-UNR, Payadoctores, UAI, Payamédicos, Resilientes en Acción, Scouts, Tijeras Solidarias Rosario, Tu Sangre Da Vida, Valientes por la Vida, Donar Nos Une y Fundación Rosario, entre otras.