La Capital | La Ciudad | maratón

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Enmarcada en el mes de la lucha contra el cáncer infantil, Fahop y la Agrupación 15 de Febrero lanzaron una competencia oficial en beneficio del Hospital Vilela

9 de enero 2026 · 18:38hs
Se viene la maratón solidaria de Faohp y la Agrupación 15 de Febrero

Se viene la maratón solidaria de Faohp y la Agrupación 15 de Febrero

Se abrió la inscripción a la primera Maratón Dorada, una competencia ranqueada y que integrará el calendario oficial de la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda). La competencia será el domingo 8 de febrero, de 9 a 12, con carreras de 8 y 4 kilómetros. También habrá distancias recreativas, todo en el marco del Mes Dorado, establecido por ordenanza municipal para febrero, mes que se conmemora la lucha contra el cáncer infantil.

La carrera está organizada por Fundación Argentina Oncohematológica Pediátrica (Faohp) y la Agrupación 15 de Febrero. El costado solidario también compite ya que la maratón será en beneficio del Servicio de Hemato-oncología Pediátrica del Hospital Vilela. Además, será fiscalizada por la Arda.

La jornada no sólo será deportiva. Faohp también desarrollará actividades lúdicas para niños y una mesa para hisopados bucales para el registro de donantes de médula ósea. Por otro lado, habrá peluqueros esperando a quienes quieran donar su cabello para la confección de pelucas oncológicas que la fundación dispone. Para el cierre, la organización promete un homenaje musical para los pequeños que atraviesan un tratamiento contra el cáncer.

Detalles de la maratón

“Corre por vos y corré por una gran causa”, así se presenta la Maratón de Faohp en la web Asistire. La competencia que ya abrió su preinscripción tiene tres modalidades: dos competitivas, de 4 y 8 kilómetros, y una participativa de 2 kilómetros. La largada será a las 9 desde el predio de la exRural, en Oroño y 27 de Febrero.

>> Leer más: La rutina para pelearle al cáncer infantil: "Cuando un chico está enfermo, toda la familia lo está"

Si bien la preinscripción ya está disponible, el 25 de enero se abren las inscripciones definitivas, que serán de manera presencial en Correcaminos Sport (Catamarca 1573). Para la carrera de 8 kilómetros, el costo es de 30 mil pesos, para la de 4 kilómetros de 25 mil pesos y la de 2 kilómetros tiene un valor de 20 mil pesos.

La inscripción incluye una remera oficial dorada, el color con el cual se identifica la lucha contra el cáncer infantil, medalla finisher para todos los participantes, premiación general y por categorías cada 5 años.

La entrega de kits será 24 horas antes de la competencia en el local de Sport 78 de Córdoba 1384, de 10 a 16.

Calendario del Mes Dorado

Febrero fue declarado el Mes Dorado del Cáncer Infantil a través de la ordenanza Nº 10.308. Además de la maratón incluida en el calendario de la Arda, Rosario tendrá otras dos actividades solidarias destinadas a generar conciencia, promover la detección precoz y acompañar a niños que transitan el cáncer infantil, junto a sus familias.

Un día antes de la carrera, el sábado 7 de febrero, de 9 a 12, en la Biblioteca Argentina, se llevará a cabo una jornada de donación de sangre, que incluirá registro de donantes de médula ósea y recepción de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.

Luego de la competencia deportiva, Faohp tiene proyectada una jornada especial en el marco de la Calle Recreativa. Será el 15 de febrero, coincidente con el Día Internacional del Cáncer Infantil, de 10 a 12. La actividad será abierta en Oroño y el río y allí se podrá donar cabello, a través del corte en el lugar o llevando ya cortado. Asimismo, la jornada servirá para acciones de concientización sobre la importancia de la detección precoz y actividades recreativas para niños.

Todas las actividades son encabezadas por Faohp junto con CENAIH, Rosario Solidaria, Donemos Vida, la familia de Antonella Trivisonno, Fundación Arte que Ayuda a Curar, Centro de Gestión Comunitaria, Fundación Rosario, Luz de Cielo, Osmacei-UNR, Payadoctores, UAI, Payamédicos, Resilientes en Acción, Scouts, Tijeras Solidarias Rosario, Tu Sangre Da Vida, Valientes por la Vida, Donar Nos Une y Fundación Rosario, entre otras.

Noticias relacionadas
Los trabajos de Aguas Santafesinas se realizarán este sábado.

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

El actor y director rosarino Omar Tiberti en una de las última producciones locales en la que trabajó.

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

El tiempo en Rosario

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Los marcos de lentes se repartieron en la sede local del Poder Ejecutivo provincial.

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Lo último

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

La suspensión del suministro será de 13 a 20, con el fin de realizar los últimos trabajos en la toma de la Planta Potabilizadora-ACGRO
Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades
El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newells y Central

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newell's y Central

Promesa cumplida: la emotiva confesión de un ex-Newells ante su llegada a River

"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios
La Ciudad

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado