Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte del servicio para el norte de Rosario y varias localidades

Economía El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Policiales Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

LA CIUDAD Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Policiales Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Por Carina Bazzoni La Ciudad Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Información General Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Información General Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

LA REGION Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Información General Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

El Mundo No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Policiales Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Información General Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

La Región Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

La Ciudad Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Información General Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

OVACIÓN Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Economía Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Policiales Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión