Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte del servicio para el norte de Rosario y varias localidades

La empresa Aguas Santafesinas anunció para este sábado 10 de enero un corte del suministro que se extenderá por siete horas. La interrupción del servicio se hará sentir en el norte de Rosario y en varias localidades vecinas.
La suspensión del suministro será de 13 a 20, con el fin de realizar los últimos trabajos en la toma de la Planta Potabilizadora-ACGRO
La empresa Aguas Santafesinas anunció para este sábado 10 de enero un corte del suministro que se extenderá por siete horas. La interrupción del servicio se hará sentir en el norte de Rosario y en varias localidades vecinas.
Según lo anunció a través de sus redes sociales, la suspensión será de 13 a 20, con el fin de realizar los últimos trabajos en la toma de la Planta Potabilizadora-ACGRO. "Durante ese período se suspenderá el servicio en zona norte de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo", apuntó la empresa.
>> Leer más: Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras del Gran Rosario
"Las tareas, a cargo de un equipo especializado de buzos y personal técnico de Aguas, están destinadas a confiabilizar la capacidad de captación y optimizar el funcionamiento de las bombas", agregó la empresa.