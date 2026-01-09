El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con Estados Unidos: son u$s 2.500 millones

Scott Bessent fue el primero en anunciarlo. El secretario del Tesoro afirmó que el canje de monedas generó "millones en ganancias" para los estadounidenses

El presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el hombre clave de la administración Trump en el área económica.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló el tramo activado del swap (canje de monedas) con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), que se puso en funcionamiento en el cuarto trimestre del 2025. Se trata de un préstamo de u$s 2.500 millones , en el marco del mega acuerdo por 20.000 millones de dólares con la administración Trump.

El primero en anunciar la cancelación del préstamo fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EEUU . Minutos más tarde, el BCRA publicó un comunicado ratificando la información compartida por Bessent.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos ”, expresó Bessent en un posteo en la red social X.

Tan solo unos minutos después, el BCRA lo confirmó con un comunicado: “En diciembre de 2025 (el Banco Central) canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

El comunicado de Besse: “El swap generó ganancias a los estadounidenses”

Un aspecto que llamó la atención del comunicado de Bessent, es el pasaje donde el funcionario afirma que swap generó “decenas de millones de ganancias para los estadounidenses”.

"Estabilizar a un fuerte aliado y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros", expresó el secretario del Tesoro, sobre el canje de monedas entre Argentina y Estados Unidos por 20.000 millones de dólares.

"Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", siguió Bessent, sobre el préstamo que llegó a la gestión de Javier Milei en la previa de los comicios legislativos nacionales.

"Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están generando un impulso positivo y anticipamos su continuo progreso", agregó el funcionario oficialista, y cerró: “La comunidad internacional, incluyendo al FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal".

Qué es un swap

Un swap entre bancos centrales es un acuerdo financiero que permite intercambiar divisas entre dos países por un plazo determinado, con la obligación de revertir la operación en la fecha acordada y a un tipo de cambio prefijado.

A diferencia de un préstamo, el swap no implica una entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible. Por eso, suele tener costos financieros más bajos que la deuda externa tradicional. Su función es aumentar las reservas brutas, estabilizar la macroeconomía y, especialmente, actuar como una señal de respaldo internacional frente a los mercados.

El acuerdo consta de tres fases:

- Intercambio inicial: el Banco Central entrega pesos y recibe dólares.

- Uso de fondos: esos dólares refuerzan las reservas internacionales y mejoran la liquidez del mercado.

- Cierre de la operación: al vencimiento, el BCRA devuelve los dólares recibidos más intereses y recupera sus pesos.

Cuál es la letra chica del acuerdo con EEUU

Originalmente, un acuerdo de línea swap tiene la función de aumentar las reservas brutas, pero sin impacto en las reservas netas. Este punto es esencial, ya que son las reservas netas las que el Banco Central utiliza para intervenir en el mercado cambiario (en el precio del dólar) o pagar deuda.

No obstante, en el marco del convenio bilateral, un país puede solicitar al otro la activación del swap, que lo habilita a usar cierta cantidad de divisas para realizar operaciones, como pagar deuda o intervenir en el mercado cambiario.

En este caso, una vez finalizado el acuerdo, el banco que solicitó la activación deberá devolver a su par la cantidad de dinero utilizado, con intereses.

Este último punto sirve para entender las declaraciones del presidente y de Santiago Bausili, quien afirmó que los u$s 20.000 millones serán de “libre disponibilidad” para Argentina.