Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Finalizó sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh del Dakar. Se mantiene tercero en la clasificación general, a poco más de 10 minutos del líder

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

9 de enero 2026 · 20:50hs
Luciano Benavides finalizó sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh del Dakar 2026. 

Luciano Benavides finalizó sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh del Dakar 2026. 

La sexta etapa del Rally Dakar 2026 dejó a los pilotos argentinos bien posicionados antes del día de descanso, con Luciano Benavides consolidado en el podio de la general de motos y una presencia destacada en varias categorías, pese a una jornada extensa y condicionada por sanciones y dificultades de navegación.

En motos, la victoria de etapa quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec tras una penalización de seis minutos al australiano Daniel Sanders, que había sido el más rápido en pista.

En ese contexto, Luciano Benavides finalizó sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh y se mantiene tercero en la clasificación general, a poco más de diez minutos del líder.

El salteño, ganador de la etapa previa, sostuvo un rendimiento regular a bordo de la KTM y llegará al descanso con expectativas de seguir en la pelea en la segunda semana.

Cornejo, en el top diez del Dakar

Dentro del top diez de la etapa también apareció Nacho Cornejo, mientras que en la general el chileno, de estructura Hero, completa el quinteto de punta aunque con una desventaja considerable que lo aleja de la lucha directa por la victoria.

En Rally2, el protagonismo volvió a ser para Michael Docherty, aunque la actividad argentina tuvo a Santiago Rostan en el puesto 26 y a Leonardo Cola en la posición 42 de la etapa. Ambos continúan acumulando experiencia en una de las ediciones más exigentes del Dakar.

En Future Mission 1000, Benjamín Pascual terminó tercero en la etapa con la moto eléctrica Segway y se mantiene segundo en la clasificación general.

El piloto salteño finalizó cuarto en la exigente especial de 421 kilómetros del Dakar.

Dakar 2026: el argentino Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos

Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Taurus del pampeano David Zille, rumbo a la victoria en el primer parcial del Dakar tras atravesar todas las piedras de Arabia Saudita.

El Dakar tuvo los primeros triunfos argentinos en la primera etapa de Arabia Saudita

La KTM oficial de Luciano Benavides, que promete dar pelea en el Dakar que empezó en Arabia Saudita. Fue cuarto en el prólogo. En las os ruedas eléctricas ganó Benjamín Pascual.

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

La Unión Europea dio un paso decisivo para el acuerdo con el Mercosur

Imputan a la banda de Tablada comandada por Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Tras los allanamientos, ocho personas quedaron detenidas. El 23 de diciembre la PDI secuestró un kilo de cocaína y 14 millones de pesos
Por Claudio Berón

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

El reclamo a Newells de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación del defensor Gastón Ávila

Por Carlos Durhand
El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Imputan a la banda de Tablada comandada por Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios
Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
