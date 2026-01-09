La Capital | Policiales | Narcomenudeo

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

En una casa del barrio Plata había dos mellizas de 7 años y en una del barrio Las Flores un nene de 10 que quedaron bajo custodia de la Secretaría de Niñez

9 de enero 2026 · 13:52hs
Tras allanamientos por narcomenudeo rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas.

Tras allanamientos por narcomenudeo rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas.

Funcionarios de la Fiscalía Regional dieron a conocer una grave situación expuesta tras una serie de allanamientos impulsados por causas de narcomenudeo. En dos procedimientos distintos, en viviendas ligadas al comercio de estupefacientes, hallaron niños en situación de vulnerabilidad que eran usados para esa actividad ilícita. En una casa había dos mellizas de 7 años y en otra un nene de 10 que, según explicaron los fiscales, ya quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez de la provincia.

El fiscal regional Matías Merlo, el jefe de la Unidad de Microtráfico Franco Carbone y el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva Franco Tassini brindaron este viernes una conferencia de prensa tras una serie de allanamientos. Los operativos se realizaron en Villa Gobernador Gálvez y los barrios Las Flores y Plata de Rosario. Hubo 12 detenidos, 12 armas secuestradas y un total de un kilo de cocaína decomisada en los distintos allanamientos.

Los procedimientos fueron impulsados por varias causas ligadas a hechos violentos recientes que tienen como trasfondo la disputa territorial de bandas que manejan el narcomenudeo. Se trata de una balacera ocurrida a fines de diciembre en el barrio Empalme Graneros, donde resultó herida una nena de 7 años, varios ataques en Villa Gobernador Gálvez y el crimen de Valentino Ramírez, de 16 años, acontecido el 31 de diciembre.

Niños usados para el narcomenudeo

Lo más llamativo y alarmante que dejó la conferencia fue el anuncio que hicieron los funcionarios sobre el hallazgo de tres niños sometidos a la venta de drogas. Dos hermanas mellizas de 7 años fueron rescatadas de una casa del barrio Plata y un nene de 10 años fue hallado en una vivienda del barrio Las Flores.

"Una de las prioridades de persecución penal que tenemos en la Unidad Fiscal de Microtráfico es cuando el narco se vale de menores de edad para cometer los hechos", explicó Carbone. "Pudimos encontrarlos tras un trabajo arduo de la Policía de Investigaciones (PDI) a distintos puntos donde estaban los menores", indicó sobre el hallazgo de los niños. "En ese sentido dimos intervención al área de Niñez y seguimos trabajando respecto de responsables", adelantó el funcionario.

Carbone explicó que los niños no estaban en los típicos puntos de venta conocidos como "búnker" sino en viviendas utilizadas para distintas modalidades del narcomenudeo. "Son chicos y chicas que estaban con sus familias que se dedican a esa actividad", indicó. "Usaban a los menores para comerciar estupefaciente, hacían pasamanos, tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo", remarcó.

En tanto el fiscal Franco Tassini adelantó que en otro de los allanamientos, relacionados al asesinato de Valentino Ramírez, lograron identificar al tercer autor del asesinato tras la detención de otros dos involucrados en el hecho. Sin embargo no lograron detenerlo porque no estaba en la vivienda, pero sí se activó el pedido de captura para dar con su paradero.

