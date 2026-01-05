Ante un juez federal de Nueva York, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

El ahora expresidente de Venezuela y su pareja capturados el sábado por tropas de Estados Unidos se enfrentan a su primera comparecencia

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentó formalmente cargos por narcotráfico y conspiración criminal, apenas dos días después de haber sido capturado en Caracas en una operación militar ordenada por Estados Unidos.

La audiencia se desarrolló pasado el mediodía en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan, a cargo del juez Alvin K. Hellerstein , quien dio inicio al procedimiento con la identificación de los acusados. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme de prisión, camisa azul marino de manga corta sobre un mameluco naranja, con el cabello canoso y auriculares para traducción simultánea. A pocos metros, también compareció su esposa, Cilia Flores , con vestimenta similar.

Al ser consultado por el magistrado sobre su identidad, Maduro se presentó como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” y afirmó estar “secuestrado” . El juez lo interrumpió de inmediato y le aclaró que en esa instancia solo debía responder a las preguntas formales del tribunal. Finalmente, Maduro se identificó como Nicolás Maduro Moros .

Según describió un periodista de The New York Times presente en la sala, el momento expuso un fuerte contraste entre la actitud del exmandatario y el marco judicial estadounidense: Maduro intentó realizar una declaración política, pero fue obligado a ajustarse a las reglas del proceso, donde la autoridad absoluta recae en el juez.

>> Leer más: La comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Durante la audiencia, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable, soy un hombre decente”, afirmó, y agregó que tenía el escrito de acusación en sus manos “por primera vez”. Ante la consulta del juez sobre si deseaba que el documento fuera leído en voz alta, respondió que prefería leerlo personalmente.

El magistrado anticipó que es altamente probable que ordene la detención preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. El proceso judicial podría extenderse más de un año antes de llegar a la conformación de un jurado y al inicio del juicio oral.

El traslado y la custodia

Horas antes de la audiencia, cerca de las 7.15 de la mañana (hora local), una caravana escoltada por agentes federales trasladó a Maduro y a Flores desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hacia un helipuerto cercano. Desde allí, ambos fueron llevados en helicóptero hasta Manhattan y luego trasladados en un vehículo blindado al tribunal.

Las imágenes difundidas por cadenas de televisión estadounidenses mostraron a Maduro esposado, con gafas naranjas de seguridad, descendiendo lentamente de una camioneta bajo la custodia de agentes armados de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Las acusaciones

Maduro, de 63 años, está acusado de conspiración narcoterrorista, tráfico internacional de cocaína y asociación con organizaciones criminales, entre ellas los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y la banda venezolana Tren de Aragua. Las imputaciones también alcanzan a su esposa, acusada de conspiración para traficar cocaína.

En la nueva acta de inculpación figuran además su hijo, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello y un presunto narcotraficante actualmente prófugo.

De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, según detallaron fuentes judiciales. Los cargos se desprenden de una investigación de largo alcance llevada adelante por la DEA durante varios años.

>> Leer más: Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

2026-01-04 maduro

Cómo fue la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos anunció el sábado que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El mandatario estadounidense sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

Ese mismo sábado, Nicolás Maduro fue trasladado junto a su esposa a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Una parte del trayecto se hizo en barco, pero la pareja terminó siendo trasladada en un avión hasta una base militar en cercanía de esa ciudad estadounidense.