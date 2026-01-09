La Capital | Economía | deuda

Deuda: el gobierno transpiró pero pagó el vencimiento de u$s 4.300 millones

El gobierno compró dólares en el mercado, tomó deuda y vendió activos del Estado para pasar el primer gran desafío del año

9 de enero 2026 · 21:21hs
El  ministro de Economía pasó otro nivel en el juego de la deuda.

En su primer gran desafío del año, el gobierno nacional pagó el primer vencimiento de u$s 4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares. Lo afrontó con depósitos del Tesoro, el ingreso por la venta de represas y nueva deuda tomada a través de un Repo y la emisión de títulos en dólares.

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) se ubicaban en u$s 1.963 millones, según los últimos datos disponibles. Además, recientemente ingresaron u$s 707 millones por la venta de las represas del Comahue. Posteriormente, la autoridad monetaria acordó un pase pasivo (Repo) con seis entidades financieras internacionales. Por esta operación, el Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales es de u$s 1.522 millones con intereses por u$s 1.042 millones. El de Bonares es de u$s 1.187 millones de capital y u$s 462 de intereses.

Los Globales, según precisó el economista Gabriel Caamaño, están depositados afuera, por lo que la plata se gira al exterior, mientras que los Bonares en su mayoría son locales y el pago queda en los encajes.

En su primera semana de compras de divisas bajo el nuevo programa de acumulación de reservas, el BCRA adquirió u$s 218 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En este contexto, las reservas subieron u$s 1.297 millones desde el lunes. La mejora fue producto tanto de las mencionadas compras del Banco Central como de los ingresos por la venta de las represas del Comahue y por el Repo, utilizados para la cancelación de deuda.

El dólar

El dólar oficial subió $1 hasta los $1.465 y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria. De esta manera, extendió el alza de la rueda del jueves, cuando esta cotización experimentó un rebote luego de encadenar en el inicio de la semana tres ruedas a la baja. Cerró con una baja de $10 (-0,7%) en la semana, descontando casi la mitad de la aceleración de la previa, cuando subió $22,50 (+1,6%).

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.487,59 para la venta, según el promedio de entidades financieras que realiza el BCRA, mientras que en el Banco Nación (BNA) operó a $1.490. Este viernes, las compras del Central representaron unos u$s 43 millones.

Los bonos

El S&P Merval en dólares subió, mientras los bonos soberanos rebotaron este viernes en Wall Street, en una jornada atravesada por el pago de deuda por parte del gobierno y tras las caídas extraordinarias de más de 2% registradas el pasado jueves a raíz de un factor técnico relacionado al corte de cupón de los mismos.

En ese contexto, los bonos en dólares subieron en su totalidad hasta 0,8% de la mano del Global 2035, seguido del Global 2038 (+0,6%) y el Bonar 2030 (+0,6%). En tanto, el riesgo país retrocedió a 566 puntos básicos.

