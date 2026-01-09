Imputan a la banda de Tablada comandada por "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

De los allanamientos en Tablada quedaron 8 detenidos. El 23 de diciembre la PDI secuestró un kilo de cocaína y 14 millones de pesos

La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva para 4 mujeres y 3 hombres por formar parte de una asociación ilícita de barrio Tablada , conformada con el fin de comercializar estupefacientes y cometer robos y extorsiones . Las mujeres administraban y coordinaban las actividades manejando los réditos económicos de la banda, en tanto que los hombres ejecutaban los distintos hechos.

La banda fue allanada el 23 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron 39 operativos en barrio Tablada, por una causa que fue trabajada en conjunto por la Fiscalía de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y la de Microtráfico. Doce personas fueron detenidas y de ellas siete llegaron a la instancia imputativa.

Según trabajos de inteligencia, los detenidos trabajaban con la presunta estructura liderada por el recluso Alejandro Núñez, alias “Chucky Monedita” . En los operativos se secuestraron tres armas de fuego, una máquina de contar billetes, poco más de un kilo de cocaína, 22 gramos de marihuana, celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y 14.925.200 pesos.

La audiencia imputativa comenzó el miércoles 7 de enero y concluyó el jueves 8 de enero. En esos días la fiscal Brenda Debiasi les atribuyó los siguientes delitos a los integrantes de la banda: a Brenda E., de 26 años ser la organizadora , mientras que a Mario M. de 47 años; José C., de 42 años; Karen S., de 28 años; Yesica S., de 26 años; Lautaro R. de 22 años; y Melani M. de 25 años, el delito de miembros de la asociación ilícita.

Por su parte la fiscal atribuyó a Mario M. los delitos de abuso de arma y coautor material, portación ilegítima de arma de fuego y encubrimiento. También los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. En cuanto a la diversificación de las actividades delictivas, la fiscal acusó a Brenda E.; Mario M.; José C.; Karen S.; Yesica S.; Lautaro R.; y Melani M.; de comercializar drogas.

Para Fiscalía los imputados están ligados a delincuentes con pedido de captura activo y conformaron una asociación criminal "con permanencia en el tiempo, estabilidad, división de tareas, asignación de roles y pertenencia de sus integrantes a la organización, que se dedicó a cometer delitos contra la vida, contra las personas, contra la libertad, contra la seguridad pública y contra la salud pública”.

Armas y drogas

Los cargos los sitúan en barrio Tablada y los acusan de cometer delitos indeterminados de tenencia y portación de armas de fuego, amenazas calificadas, abusos de arma, comercialización de estupefacientes, y hechos de planificación de homicidios. "El objeto fundacional, de la banda investigada era la comisión de diferentes e indeterminados delitos de violencia altamente lesiva, ocupación, dominio y control territorial por sobre bandas antagónicas que procuraban excluir, sobre la mayor extensión del barrio Tablada para construir las bases y condiciones necesarias para llevar adelante, con un alto grado de probabilidad, las diferentes actividades delictivas", agrega la imputación.

>> Leer más: Acusan a "Chucky Monedita" de instigar el crimen de un testigo protegido en la causa Alvarado

La organización criminal funcionó desde julio del año 2025 y continuó con sus actividades hasta el 23 de diciembre del mismo año, fecha en que se diligenciaron allanamientos que culminaron con las detenciones de varios de sus integrantes. Para llevar a cabo esta empresa criminal, sus integrantes dividieron sus roles, atribuciones y tareas asignadas.

En la audiencia se expuso que Brenda tenía a su cargo la organización, gestionando y administrando las armas de fuego, el material estupefaciente y dinero para abastecerse de drogas y responder a la primera línea de la organización. Según trabajos anteriores de inteligencia criminal se estableció que las órdenes y decisiones diarias venían de la estructura de Chuky Monedita, así como la orden de dirimir conflictos armados con bandas antagónicas para obtener puntos de venta de material estupefaciente.

Allanamientos en Tablada

Otras personas identificadas, que se encuentran con pedido de captura vigente, formaron parte e integraron la faz armada de la organización, encargándose de materializar y ejecutar de propia mano los encargos encomendado por los estamentos superiores y que tenían como objetivo intimidar a las personas, atentar contra su vida, contra su integridad, contra su libertad y contra su seguridad, empleado para ellos diferentes armas de fuego con elevado poder ofensivo, para así procurar excluir el accionar ilícito de la banda antagónica, logrando el control y expansión territorial.

En particular a Mario M. se le imputó que el 10 de octubre del año 2025, aproximadamente a las 18, fue con otra persona hasta la casa de un integrante de la barra brava del paravalancha de Rosario Central, en Ameghino al 500 y el acompañante disparó varias veces contra la vivienda con una pistola 9 milímetros, hiriendo a dos personas.

Homicidios dolorosos

Chuky Monedita Nuñez está imputado de ser el responsable de los cuatro homicidios que entre el 5 y el 10 de marzo pasado conmocionaron a Rosario. Está detenido desde el 2015 pero nunca dejó de operar en las sombras.

>> Leer más: "Chucky Monedita" Núñez sumó una condena como jefe de una asociación ilícita

"Chuky", considerado un preso de altísimo perfil, sería quien ordenó los crímenes con el fin de "causar conmoción pública para torcer decisiones del Poder Ejecutivo provincial", relacionadas a las medidas restrictivas en las cárceles.

El fiscal Patricio Saldutti precisó durante la investigación de los homicidios que los sicarios recibieron pagos de entre "200.000 y 400.000 pesos" para ejecutar los asesinatos de los taxistas Raúl Héctor Figueroa (42) y Diego Alejandro Celentano (32), del colectivero de la línea K de trolebuses Marcos Iván Daloia (38) y del playero de la estación de servicio Bruno Nicolás Bussanich (25).