La Capital | El Mundo | Unión Europea

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Si bien resta la aprobación del parlamento europeo, el visto bueno del Consejo de la UE es un paso crucial para el pacto que llevó más de 25 años de negociación

9 de enero 2026 · 13:45hs
Úrsula von der Leyen

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, se reunió a fines de 2025 con los presidentes del Mercosur

El Mercosur y la Unión Europea (EU) están cada vez más cerca de crear una zona de libre comercio, que se supone la más grande del mundo. El último avance se debe a la aprobación por parte del Consejo Europeo del acuerdo que se comenzó a gestar hace 25 años.

La Unión Europea accedería a formar una zona donde los intercambios de bienes y servicios fluyan porque impondrían varias cláusulas en torno al sector agrícola, un reclamo de los productores europeos que frenó el acuerdo durante décadas.

Los 27 embajadores miembros de la Unión Europea se reunieron este viernes en Bruselas y alcanzaron una mayoría calificada, a pesar de la oposición de Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, entre otros. Con este resultado, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene todo listo para volar a Paraguay y firmar el acuerdo con el Mercosur. Se espera que el lunes la dirigente oriunda de Bélgica arribe a Sudamérica para completar la firma en la sede de la presidencia pro tempore en Asunción. Otras versiones manifiestan que habrá que esperar algunos días más, pero que no pasaría del 17 de enero.

Si bien está todo dado para la rúbrica, el acuerdo no entrará en vigor de inmediato. El último obstáculo que debe afrontar es la votación de la Eurocámara, que tiene varias semanas para abordar el tema. Aunque los embajadores le dieron el visto bueno, el resultado en el parlamento europeo no está tan claro ya que unos 150 diputados de los 720 que tiene la cámara atentan con involucrar a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

>> Leer más: Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Será la zona de libre comercio más grande del mundo"

La presentación del acuerdo entre el Mercosur y la Comisión Europea data de 1999. Los cuatro países miembros en Sudamérica (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) negocian desde entonces con Europa para conformar a mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El debate en la Unión Europea

La oposición en Europa parte principalmente de los países con fuerte comercio agroindustrial. Los productores europeos temen del impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja desde América del Sur, que recibiría más vehículos, maquinarias, quesos y vinos, entre otros productos elaborados.

Francia se mostró como el principal opositor al pacto, ya que entiende que el mercado europeo puede verse seriamente dañado por la llegada de productos sudamericanos más competitivos a raíz de normas de producción distintas, que en París consideran menos rigurosas.

En tanto, España y Alemania encabezaron la firma del acuerdo sosteniendo que diversificará las oportunidades comerciales para que la Unión Europea no se vea amenazada por la competencia de los productos chinos y la rígida política arancelaría de Estados Unidos.

Italia, que en un principio se había aliado con Francia, cambió de posición en las últimas semanas y destacó los “enormes beneficios” que llegarán con el acuerdo.

La mirada desde el Mercosur

El Mercosur espera hace más de 25 años por este acuerdo y uno de los presidentes del bloque, Luiz Inácio Lula da Silva, se había mostrado molesto por la demora. El presidente de Brasil llegó a pedir “coraje” y “voluntad” política a la Unión Europea para no dejar pasar la oportunidad.

“Hasta ahora lo que hubo fue el Consejo de Representantes, integrado por los embajadores, y quienes son los que se han expresado”, indicó con cautela una alta fuente de Cancillería Argentina, según publicó Infobae.

En el Mercosur se piensa que la firma del acuerdo sea de los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países fundadores del bloque. Por Argentina firmaría Pablo Quirno, por Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, por Brasil, Mauro Viera y por Uruguay, Mario Lubetkin.

Qué pidieron los productores agropecuarios de Europa

La Comisión Europea aprobó el acuerdo con una serie de cláusulas y concesiones para calmar el malestar de los agricultores y ganaderos de su continente. “Hemos negociado como locos”, destacó el jueves Olof Gill, uno de los portavoces de la Comisión Europea.

Entre las medidas, la Comisión Europea anunció meses atrás una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado. Además, dejaron en claro que, si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, o si el volumen de importaciones aumenta más de un 8% se habría investigaciones sobre el producto.

Otro de los puntos que reclamaron los agricultores se debe a los residuos de pesticidas utilizados en América del Sur. La Unión Europea prometió impulsar legislaciones en este sentido para los productos que llegan importados. Y esta misma semana se prohibió la utilización de tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Francia, el férreo opositor, aclaró que palta, mangos, guayabas, cítricos y papas, entre otros, no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa.

Noticias relacionadas
en medio de la escalada de protestas, iran corto el acceso a internet

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

El fin de una era. En Dinamarca ya no se entregan cartas físicas.

Tras 400 años de historia postal, Dinamarca no entrega más cartas físicas: es el primer país del mundo

Nuevas guías alimentarias en Estados Unidos

Por qué Estados Unidos cambió su pirámide alimenticia: menos ultraprocesados y más "comida real"

bolsonaro se cayo de la cama y salio de prision para someterse a estudios medicos

Bolsonaro se cayó de la cama y salió de prisión para someterse a estudios médicos

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Lo último

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

En una casa del barrio Plata había dos mellizas de 7 años y en una del barrio Las Flores un nene de 10 que quedaron bajo custodia de la Secretaría de Niñez

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Ovación
Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newells
Ovación

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newell's

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newells

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newell's

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

El reclamo a Newells de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

El reclamo a Newell's de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector