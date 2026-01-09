La Capital | Ovación | Ernesto Del Pozzo

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Se fue Ernesto Del Pozzo pero dejó una estela en el periodismo local. Fue pionero en las transmisiones de la Rosarina de fútbol, un loco lindo que dejó huella

9 de enero 2026 · 17:07hs
Ernesto Del Pozzo siempre fue reconocido por aquellos futbolistas que llegaron a profesionales y él seguía de las inferiores de la Rosarina de fútbol

Ernesto Del Pozzo siempre fue reconocido por aquellos futbolistas que llegaron a profesionales y él seguía de las inferiores de la Rosarina de fútbol, como el Kily González y Daniel Fagiani.
Típica transmisión de la Rosarina

Típica transmisión de la Rosarina, con Jorge Martíne relatando en primer plano y Ernesto Del Pozzo a su lado. Al lado del vestuario del árbitro, donde se podía armar la mesa.
Ernesto Del Pozzo también se dio el gusto de transmitir fútbol profesional

Ernesto Del Pozzo también se dio el gusto de transmitir fútbol profesional, pero siempre su hábitat fueron las inferiores de la Rosarina.

"Espectacular". Cada tanto el silencio era interrumpido por esa simple palabra del relator que sea, mientras la redacción estaba absorta viendo algún partido de fútbol de Central o Newell's por TV. E inexorablemente, si estábamos juntos Fito, Juan o yo, su recuerdo venía inmediatamente a la memoria y alguno la repetía sonriente, pero al estilo bien rosarigazino, marca registrada de ese hombre de voz inconfundible que marcaría a tantos en el periodismo de la ciudad. Sí, decididamente, Ernesto Del Pozzo los marcaría.

Esa palabra era un sello suyo en los comentarios inconfundibles de época, principios de los 90, cuando recién habían explotado las FM y ya hacer partidos de fútbol por radio no era una quimera solo circunscrita a las poderosas AM de la ciudad.

El espectro se abría y con él las posibilidades de una comunicación impensada. Y ahí apareció Ernesto. Pero no para hacer de entrada fútbol de primera o del ascenso de AFA, sino para incursionar en el fútbol de la Asociación Rosarina. Toda una novedad.

Aquellas inéditas transmisiones de la Rosarina

Así, se empezó a ver a Ernesto en el techo de alguno de los vestuarios de las canchas locales, en el lugar que se podía, con un aparato transmisor de los pesados, un relator y un borde de campo. Tremendo. Inédito.

>>Leer más: Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el fútbol argentino

Pero había más. Ernesto empezó a pensar en una transmisión más grande y así fuimos apareciendo por FM Luna, en el 103.3, una camada de muchachos que empezaron a recorrer cada una de las canchas.

Ernesto hacía rato que se había especializado en el fútbol de las inferiores de los equipos grandes de la ciudad, de hecho su programa de toda la vida se llamó "Por el Deporte de divisiones inferiores" ("Muy largo el nombre", recuerdo me atrevía a decirle, porque siempre dio lugar a que le diéramos nuestro parecer) pero con estas transmisiones abrió un espacio impensado y rápidamente valorado. Un nombre inconfundible.

Al mejor estilo radio Rivadavia

Al principio, obviamente sin celulares y con modos de comunicación escasos que dependían de encontrar un teléfono fijo en algún lado cercano a la cancha (muchas veces el buffet salvaba las papas), todo convergía en el programa del domingo a la noche, dónde cada uno tenía su tiempo para comentar lo que vio e informar del resultado, claro si no había podido hacer uso del fijo durante la transmisión.

Pero en un momento, Ernesto sorprendió alquilando una flota de handies para poder salir en vivo desde cada cancha, empeñando todo por esa pasión inclaudicable por la radio y el fútbol de inferiores que contagiaba. "Vamos a ser más importantes que Radio Rivadavia", le decía.

Y ser más importantes que Radio Rivadavia era más que un elogio. Era situarse a la altura, en el fútbol de la Rosarina, de una transmisión líder en los sábados del ascenso del país. Creer o reventar, se pudo hacer, mientras se pudieron alquilar los handies. Y fue, como bien decía Ernesto con su latiguillo, "espectacular".

>>Leer más: Del fútbol a la náutica: Di María va por el oro y todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

Seguramente hoy muchos de los trabajadores de prensa, deportivos en general, de cincuenta y tantos que pudieron insertarse en otros medios, estarán tristes por la noticia de su partida. Ernesto marcó a muchos, con un entusiasmo desbordante, empujándolos a lo que parecía una verdadera quimera, pero que al fin cumplió, quizás sin saberlo entonces, con un inestimable y necesario periodo formativo para todos en el lugar de los hechos.

Y cada vez que volvíamos a encontrarnos, siempre en una cancha, por supuesto, era muy fácil ubicarlo si el oído estaba en guardia. Su voz era única, de un tono muy fácil de distinguir. Y entonces, siempre, pero siempre devolvía una sonrisa, un abrazo sentido y un, por ejemplo en mi caso, "siempre te leo en La Capital" que sonaba a satisfacción personal. Claro querido Ernesto, si vos nos mostraste el camino...

Noticias relacionadas
Aníbal Moreno llegó a River y Newells recibió alrededor de 750 mil dólares por la operación.

"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Ignacio Malcorra explicó el motivo por el que se fue de Central. 

Malcorra, sobre su salida de Central: "Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo"

Fabbiani apuntó contra el periodista que dio a conocer su intimación a Newells y este recogió el guante. 

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Emiliano Rigoni es seguido por Central y Rodrigo Atencio trabaja su llegada a Newells.

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Lo último

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

La suspensión del suministro será de 13 a 20, con el fin de realizar los últimos trabajos en la toma de la Planta Potabilizadora-ACGRO
Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades
El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newells y Central

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newell's y Central

Promesa cumplida: la emotiva confesión de un ex-Newells ante su llegada a River

"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios
La Ciudad

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

El aeropuerto dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado