El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Una de las conexiones había sido interrumpida hace casi dos años. También se agrega una frecuencia hacia Florianópolis, que operará hasta mediados de abril

Vuelve una ruta tradicional al aeropuerto de Rosario, que había sido suspendida a principios de 2024.

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) continúa sumando vuelos a pocos días de su reinauguración, luego de las obras que sirvieron para remodelar y ampliar la pista , así como los trabajos para concluir la nueva terminal desde donde arriban y embarcan pasajeros de vuelos internacionales.

A casi diez días de la reapertura de la aeroestación, la empresa brasileña Gol Líneas Aéreas confirmó el inicio de las operaciones para conectar a Rosario con San Pablo , en vuelos directos con cuatro frecuencias semanales.

Además, también anunciaron la incorporación de una conexión directa entre la ciudad y Florianópolis , que tendrá tres frecuencias semanales y se suma a la oferta que ya tenía vigente Aerolíneas Argentinas .

Desde el aeropuerto de Rosario , la aerolínea Gol pasó a operar vuelos directos a San Pablo con cuatro frecuencias semanales y a Florianópolis con tres vuelos semanales . Estas conexiones permanecerán hasta el 11 y 12 de abril, respectivamente . Los pasajes ya están disponibles en los canales oficiales de la aerolínea.

Los días de vuelos desde Rosario hacia San Pablo son los lunes, martes, jueves y sábados. El horario de salida es a las 4.10, con arribo a la ciudad brasileña a las 7, hora local. A su vez, los viajes en sentido inverso son los lunes, miércoles, viernes y domingos, con salida desde la ciudad paulista a las 23.10 y llegada a Rosario a las 2.15, hora local.

aerolineas-gol.jpeg

Este vuelo había sido discontinuado por la empresa en abril del 2024 sin fecha cierta de regreso. Desde la firma adujeron, en ese entonces, problemas de logística y costos. De esta manera, Rosario recupera la conexión con un aeropuerto clave como Guarulhos, teniendo en cuenta la inmensa posibilidad de realizar conexiones internacionales.

Por su parte, los vuelos que conectan a Rosario con Florianópolis salen desde el aeropuerto de Fisherton los miércoles, viernes y domingos, con despegue a las 3.25 y llegada a la ciudad del sur de Brasil a las 5.25, hora local. Para el regreso, el vuelo sale los martes, jueves y sábados, con despegue a las 22.30 y llegada a la 1.05, hora local.

Reapertura del aeropuerto de Rosario

Dos días después de la inauguración de las obras, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) comenzó a funcionar de manera oficial con distintos tipos de servicios. El primer vuelo comercial tuvo una bienvenida acorde este martes de la mano de la reanudación de la misma ruta internacional que se sostuvo hasta el cierre por remodelación.

La nueva pista se estrenó durante la tarde del lunes, cuando un equipo médico llegó a la ciudad en un avión especial para un trasplante de órganos. Horas más tarde, otra aeronave de Copa Airlines aterrizó en Fisherton y la terminal retomó su función para recibir pasajeros después de tres meses.

Dadas las circunstancias, los encargados de la seguridad en el Aeropuerto Islas Malvinas organizaron una recepción muy popular en la cultura aeronáutica. Con dos autobombas preparadas para la ocasión, el Boeing 737-800 pasó bajo un arco de agua para completar el vuelo CM887.