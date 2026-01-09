Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación de Gastón Ávila

El defensor nacido en Rosario Central llega proveniente de Fortaleza y tendrá su segunda etapa en el club.

Gastón Ávila es la tercera incorporación de Rosario Central . El club lo hizo oficial en sus redes y de esta forma el Gato tendrá su segunda etapa en el club. El defensor de 24 años viene de vestir la camiseta de Fortaleza de Brasil donde disputó entre el torneo regular y la Copa de Brasil 13 partidos.

Nacido en Rosario el 30 de setiembre de 2001, firmó su ficha en Rosario Central el 30 de marzo de 2014 y en su primer año en el club jugó en 10ª división de la Rosarina.

En 2015 debutó en 9a de AFA el 14 de marzo de año cuando los canallas, dirigidos por Daniel Moscetta, vencieron 3 a 1 a San Lorenzo con dos goles de Tomás Caballero y uno de Gastón Tassi. Ese año disputó 27 partidos y anotó 8 goles: Platense (L) 5-0, Godoy Cruz (V) 3-1, Tigre (V) 3-1, Aldosivi (V) 2-0, Unión (V) 2-0, Belgrano (L) 2-0, Arsenal (V) 1-0 e Independiente (V) 1-1.

Gaston Ávila vuelve a Central El defensor tendrá una nueva etapa en el Club. https://t.co/DqkRrj3MQM ¡Bienvenido a casa otra vez, Gato! pic.twitter.com/WQmPJPRTDs

Luego en 2016, en 8a división, tuvo como entrenador a Iván Potepán. Esa temporada también jugó 27 partidos y metió 7 tantos: Independiente (L) 5-0, San Lorenzo (V) 4-0, Lanús (V) 3-1, Talleres (L) 3-2, Arsenal (L) 2-0, Argentinos Jrs (L) 1-2 y Boca Juniors (L) 1-0 donde fue la figura excluyente del partido ya que desde allí los xeneizes comenzaron a posar sus ojos sobre su figura.

En tanto, en 2017, jugó en 7ª división bajo el mando de Ricardo De Alberto. Fue su mejor año ya que hizo 10 goles en 28 partidos: Atlético Tucumán (V) 6-2, Independiente (L) 4-3, Banfield (L) 3-0, Unión (V) 3-0, San Martín de San Juan (L) 3-0, Olimpo (V) 3-1, Temperley (L) 3-2, Patronato (V) 2-1, Estudiantes (V) 1-2 y Vélez (V) 1-3.

Durante, en 6ª de AFA, con Esteban Solari como DT, jugó solamente 13 partidos en su división y llegó a la red en 8 oportunidades: Racing (L) 3-0, Banfield (V) 3-0, San Martín de San Juan (V) 2-0, Temperley (V) 2-3, dos veces ante Newell's (L) 2-1 (la única vez que marcó por duplicado en su carrera), San Lorenzo (L) 1-1 y Talleres (V) 1-7.

Sus números en las inferiores de Central son impresionantes ya que hizo 33 goles en 95 partidos y es el defensor con más conquistas en la historia de las inferiores de AFA del club.

En reserva lo hizo debutar Cristian González ante Racing (V), el 3 de setiembre de 2018, cuando los canallas ganaron 2 a 1 con tantos de Pedro Emmanuel Ojeda y Diego Becker. En esta división jugó 8 partidos (todos de titular) sin marcar goles.

Mientras que antes de irse a Boca, a principios de 2019, en la primera división de Central no pudo firmar planilla en los torneos de AFA y solamente se tuvo que conformar con jugar como marcador de punta izquierda ante Federación de Los Quirquinchos (L) 2-1 en la Copa Santa Fe con el Kily como DT.

El regreso de Gastón Ávila a Central

Tras dos años en Boca, regresó a Central comienzos de 2021, a préstamo por un año. Su primer cotejo fue el 15 de febrero de ese año ante Argentinos Juniors (L) 2-1 y su último juego data del 11 de diciembre de 2021 cuando los canallas cayeron 4 a 1 contra Huracán en el Gigante de Arroyito.

Jugó 35 partidos más (todos de titular). Anotó tres goles, todos de cabeza, en la Liga Profesional 2021. Sus víctimas fueron Aldosivi (L) 1-2, Central Córdoba (V) 2-4 y Boca (L) 1-2.

Prosiguió en Boca Juniors (2022), Royal Antwerp de Bélgica (2022-23), Ajax de Países Bajos (2023-24, participación en equipo B durante noviembre) y Fortaleza de Brasil (2025)