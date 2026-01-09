La Capital | Ovación | Central

Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación de Gastón Ávila

El defensor nacido en Rosario Central llega proveniente de Fortaleza y tendrá su segunda etapa en el club.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de enero 2026 · 18:53hs
Gastón Avila regresa a Rosario Central tras cuatro años.

Gastón Avila regresa a Rosario Central tras cuatro años.

Gastón Ávila es la tercera incorporación de Rosario Central. El club lo hizo oficial en sus redes y de esta forma el Gato tendrá su segunda etapa en el club. El defensor de 24 años viene de vestir la camiseta de Fortaleza de Brasil donde disputó entre el torneo regular y la Copa de Brasil 13 partidos.

Nacido en Rosario el 30 de setiembre de 2001, firmó su ficha en Rosario Central el 30 de marzo de 2014 y en su primer año en el club jugó en 10ª división de la Rosarina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2009732045119844396&partner=&hide_thread=false

Los impresionantes números del Gato Avila en las inferiores del club

En 2015 debutó en 9a de AFA el 14 de marzo de año cuando los canallas, dirigidos por Daniel Moscetta, vencieron 3 a 1 a San Lorenzo con dos goles de Tomás Caballero y uno de Gastón Tassi. Ese año disputó 27 partidos y anotó 8 goles: Platense (L) 5-0, Godoy Cruz (V) 3-1, Tigre (V) 3-1, Aldosivi (V) 2-0, Unión (V) 2-0, Belgrano (L) 2-0, Arsenal (V) 1-0 e Independiente (V) 1-1.

Leer más: Malcorra, sobre su salida de Central: "Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo"

Luego en 2016, en 8a división, tuvo como entrenador a Iván Potepán. Esa temporada también jugó 27 partidos y metió 7 tantos: Independiente (L) 5-0, San Lorenzo (V) 4-0, Lanús (V) 3-1, Talleres (L) 3-2, Arsenal (L) 2-0, Argentinos Jrs (L) 1-2 y Boca Juniors (L) 1-0 donde fue la figura excluyente del partido ya que desde allí los xeneizes comenzaron a posar sus ojos sobre su figura.

En tanto, en 2017, jugó en 7ª división bajo el mando de Ricardo De Alberto. Fue su mejor año ya que hizo 10 goles en 28 partidos: Atlético Tucumán (V) 6-2, Independiente (L) 4-3, Banfield (L) 3-0, Unión (V) 3-0, San Martín de San Juan (L) 3-0, Olimpo (V) 3-1, Temperley (L) 3-2, Patronato (V) 2-1, Estudiantes (V) 1-2 y Vélez (V) 1-3.

Durante, en 6ª de AFA, con Esteban Solari como DT, jugó solamente 13 partidos en su división y llegó a la red en 8 oportunidades: Racing (L) 3-0, Banfield (V) 3-0, San Martín de San Juan (V) 2-0, Temperley (V) 2-3, dos veces ante Newell's (L) 2-1 (la única vez que marcó por duplicado en su carrera), San Lorenzo (L) 1-1 y Talleres (V) 1-7.

Leer más: Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Sus números en las inferiores de Central son impresionantes ya que hizo 33 goles en 95 partidos y es el defensor con más conquistas en la historia de las inferiores de AFA del club.

En reserva lo hizo debutar Cristian González ante Racing (V), el 3 de setiembre de 2018, cuando los canallas ganaron 2 a 1 con tantos de Pedro Emmanuel Ojeda y Diego Becker. En esta división jugó 8 partidos (todos de titular) sin marcar goles.

Mientras que antes de irse a Boca, a principios de 2019, en la primera división de Central no pudo firmar planilla en los torneos de AFA y solamente se tuvo que conformar con jugar como marcador de punta izquierda ante Federación de Los Quirquinchos (L) 2-1 en la Copa Santa Fe con el Kily como DT.

El regreso de Gastón Ávila a Central

Tras dos años en Boca, regresó a Central comienzos de 2021, a préstamo por un año. Su primer cotejo fue el 15 de febrero de ese año ante Argentinos Juniors (L) 2-1 y su último juego data del 11 de diciembre de 2021 cuando los canallas cayeron 4 a 1 contra Huracán en el Gigante de Arroyito.

Jugó 35 partidos más (todos de titular). Anotó tres goles, todos de cabeza, en la Liga Profesional 2021. Sus víctimas fueron Aldosivi (L) 1-2, Central Córdoba (V) 2-4 y Boca (L) 1-2.

Prosiguió en Boca Juniors (2022), Royal Antwerp de Bélgica (2022-23), Ajax de Países Bajos (2023-24, participación en equipo B durante noviembre) y Fortaleza de Brasil (2025)

Noticias relacionadas
Emiliano Rigoni es seguido por Central y Rodrigo Atencio trabaja su llegada a Newells.

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Arturo Vidal junto a Pizarro no sólo compartieron equipo en Colo Colo sino en la selección trasandina.

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Luego de cinco años, Jeremías Ledesma regresa a Arroyito para cuidar el arco de Central.

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

El Tati Bustos Montoya fue jugador de Central, dirigió en las inferiores y vuelve de la mano de Jorge Almirón.

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Lo último

La Unión Europea dio un paso decisivo para el acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea dio un paso decisivo para el acuerdo con el Mercosur

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Imputan a la banda de Tablada comandada por Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de Tablada comandada por "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de Tablada comandada por "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Tras los allanamientos, ocho personas quedaron detenidas. El 23 de diciembre la PDI secuestró un kilo de cocaína y 14 millones de pesos
Imputan a la banda de Tablada comandada por Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

El reclamo a Newells de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

El reclamo a Newell's de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

Ovación
Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación del defensor Gastón Ávila

Por Carlos Durhand
Ovación

Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación del defensor Gastón Ávila

Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación del defensor Gastón Ávila

Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación del defensor Gastón Ávila

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Policiales
Imputan a la banda de Tablada comandada por Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Policiales

Imputan a la banda de Tablada comandada por "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

La Ciudad
Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios
La Ciudad

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Pánico en el centro de la ciudad: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión