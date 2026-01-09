El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Lo informó el propio club, aunque no especificó las razones que motivas la cirugía. No se trataría de una operación urgente

El director técnico argentino Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular en Río de Janeiro, según informó este viernes el club Fluminense. En principio no se trataría de una operación de urgencia, de acuerdo a lo que se puede entender del comunicado del club carioca.

La intervención quirúrgica de Zubeldía, sobre la que no se dieron detalles ni motivos, está programada para este sábado. Por esa razón, el director técnico argentino no estará a cargo del plantel por algunos días.

En el comunicado de Fluminense, uno de los grandes de Río de Janeiro y ganador de la Copa Libertadores en 2023, se informó que Zubeldía deberá guardar siete días de reposo luego de la cirugía, otra razón por la cual se considera que no se trata de una intervención urgente.

De todos modos, el propio club informó que si los médicos no lo considerasen necesario, entonces Zubeldía volverá a ponerse al frente de los entrenamientos el lunes, apenas dos días después de pasar por el quirófano.

Qué dice el comunicado de Fluminense

El comunicado del Flu dice: "El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12 de enero)".

Zubeldía trabaja junto al plantel de Fluminense desde el 2 de enero. El entrenador tiene a todos los jugadores disponibles y su próximo objetivo es la participación del Flu en el campeonato estadual de Río de Janeiro.

El partido inaugural de la temporada está programado para el próximo miércoles contra el Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca. En este primer encuentro, el equipo estará compuesto por canteranos, jugadores con poca experiencia y nuevos fichajes como Guilherme Arana y Jemmes, informan los diarios brasileños.