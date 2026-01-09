La Capital | Ovación | director técnico

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Lo informó el propio club, aunque no especificó las razones que motivas la cirugía. No se trataría de una operación urgente

9 de enero 2026 · 18:11hs
El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

El director técnico argentino Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular en Río de Janeiro, según informó este viernes el club Fluminense. En principio no se trataría de una operación de urgencia, de acuerdo a lo que se puede entender del comunicado del club carioca.

La intervención quirúrgica de Zubeldía, sobre la que no se dieron detalles ni motivos, está programada para este sábado. Por esa razón, el director técnico argentino no estará a cargo del plantel por algunos días.

En el comunicado de Fluminense, uno de los grandes de Río de Janeiro y ganador de la Copa Libertadores en 2023, se informó que Zubeldía deberá guardar siete días de reposo luego de la cirugía, otra razón por la cual se considera que no se trata de una intervención urgente.

De todos modos, el propio club informó que si los médicos no lo considerasen necesario, entonces Zubeldía volverá a ponerse al frente de los entrenamientos el lunes, apenas dos días después de pasar por el quirófano.

Leer más: El reclamo a Newell's de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

Qué dice el comunicado de Fluminense

El comunicado del Flu dice: "El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12 de enero)".

Zubeldía trabaja junto al plantel de Fluminense desde el 2 de enero. El entrenador tiene a todos los jugadores disponibles y su próximo objetivo es la participación del Flu en el campeonato estadual de Río de Janeiro.

El partido inaugural de la temporada está programado para el próximo miércoles contra el Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca. En este primer encuentro, el equipo estará compuesto por canteranos, jugadores con poca experiencia y nuevos fichajes como Guilherme Arana y Jemmes, informan los diarios brasileños.

Noticias relacionadas
La Liga Profesional anunció su nueva imagen promocional para los torneos de AFA.

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newell's y Central

Aníbal Moreno llegó a River y Newells recibió alrededor de 750 mil dólares por la operación.

"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Ignacio Malcorra explicó el motivo por el que se fue de Central. 

Malcorra, sobre su salida de Central: "Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo"

Fabbiani apuntó contra el periodista que dio a conocer su intimación a Newells y este recogió el guante. 

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Lo último

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

La suspensión del suministro será de 13 a 20, con el fin de realizar los últimos trabajos en la toma de la Planta Potabilizadora-ACGRO
Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades
El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newells y Central

La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newell's y Central

Promesa cumplida: la emotiva confesión de un ex-Newells ante su llegada a River

"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios
La Ciudad

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Pánico en el centro: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto de Rosario sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Aguas Santafesinas anunció para el sábado un corte para el norte de Rosario y varias localidades

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado