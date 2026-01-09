La Capital | Policiales | Narcomenudeo

Narcomenudeo en Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

La Justicia provincial ordenó el derribo del inmueble a más de tres meses del megaoperativo vinculado a la banda del delincuente preso en Piñero

9 de enero 2026 · 13:44hs
El escondite era utilizado por un grupo dedicado al narcomenudeo al sur de Rosario.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El escondite era utilizado por un grupo dedicado al narcomenudeo al sur de Rosario.

Más de 50 personas fueron detenidas a fines de septiembre en el marco de una compleja investigación sobre narcomenudeo en Villa Gobernador Gálvez. A partir del avance en una de las causas principales de aquel operativo, este viernes se llevó a cabo el derribo de un aguantadero que utilizaba la banda de Jerónimo "Jeringa" Bogado.

"No sólo estamos hablando de un punto de venta de drogas. Directamente era un refugio de delincuentes que provocaban múltiples delitos y empeoraban la vida de todos los habitantes del barrio", manifestó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

La fiscal Brenda Debiasi sostuvo que pidieron la inactivación del inmueble en pasaje Netris al 2600 porque "no tiene ningún tipo de condiciones de habitabilidad". Según la evidencia reunida en los últimos seis meses, los miembros de la organización de microtráfico utilizaban ese lugar para esconderse de la policía. De hecho, las autoridades llegaron allí siguiendo la pista de un sospechoso que no estaba en su casa cuando solicitaron los allanamientos.

Un refugio para los hombres de Jeringa Bogado

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el aguantadero derribado este viernes fue identificado a través de escuchas y pericias de teléfonos móviles. A la hora del procedimiento, los agentes constataron que no había baño ni cocina. Sólo hallaron el celular cargado de la persona que tenía pedido de captura.

Búnker Jeringa Bogado 3

Desde la cárcel de Piñero

La unidad fiscal especial de Microtráfico detectó que el refugio pertenecía a una de las dos bandas identificadas a través de una investigación focalizada que comenzó en junio. Los encargados de la pesquisa constataron que Bogado comandaba una de las organizaciones desde el pabellón 8 de la cárcel de Piñero, donde ya cumple una pena de prisión efectiva como miembro de otra asociación lícita liderada por Matías "Pino" César.

>> Leer más: Dos presos de Piñero condenados por integrar "La Mafia Nueva Generación", una banda gestada en la cárcel

A partir de la evidencia reunida en menos de tres meses, el MPA solicitó 102 allanamientos simultáneos en Villa Gobernador Gálvez para desbaratar ambas redes de venta de drogas. En el caso de la banda de Jeringa, 17 personas imputadas y tres de ellas fueron condenas, mientras que otras aún deben comparecer en audiencias próximas.

Dado que no se trata de un domicilio habitable, la Fiscalía solicitó el cese del estado antijurídico de la propiedad. La Justicia aceptó el pedido a seis meses del inicio de la investigación y el procedimiento se llevó a cabo en simultáneo con un nuevo megaoperativo vinculado a otras causas sobre narcomenudeo en Rosario.

¿Cuántos búnkeres de droga inactivaron en Santa Fe?

Desde la adhesión parcial a la ley de microtráfico, en la provincia Santa Fe se inactivaron 103 búnkeres de drogas y otros domicilios vinculados a esta actividad. Cococcioni afirmó este viernes que sostendrán estas medidas como parte de una "política de combate frontal al delito" en todo el territorio.

"Mientras hablamos, entre ayer y hoy completamos 70 allanamientos", comentó el funcionario durante la rueda de prensa en Villa Gobernador Gálvez. Así anticipó que los operativos permitirán dar de baja otros lugares en busca de prevenir el narcomenudeo y otros casos de violencia altamente lesiva.

