Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

El chofer fue amenazado a la tarde con un arma blanca en el final de un viaje desde el barrio Echesortu

El taxista resultó ileso y llamó a la policía desde la zona oeste.

El Comando Radioeléctrico empezó a investigar este jueves a la noche el robo a un taxista en la zona oeste de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue asaltada a pocas cuadras de la cabecera de la autopista a Córdoba , donde un ladrón le quitó la recaudación en efectivo.

El conductor llamó a la policía a la tarde, cuando un falso pasajero lo amenazó de muerte para arrebatarle el dinero . El conductor no sufrió heridas ni lesiones, de modo que hizo la denuncia y luego se llevó a cabo un operativo con resultados negativos en busca del delincuente.

El hombre que manejaba el taxi apuntó que el maleante tenía un arma blanca y se llevó 45.000 pesos . Luego de la entrevista en el extremo oeste de la ciudad, lo llevaron hasta la subcomisaría 22ª para completar el procedimiento.

El operativo la Policía de Santa Fe se inició después de las 17.30, cuando los agentes fueron a inspeccionar la zona del cruce de Chaparro y Che Guevara . Esta última calle es la colectora norte de la autopista Rosario-Córdoba.

Según explicó la víctima, el ladrón se subió en la esquina de Avellaneda y 3 de Febrero. Desde allí le pidió que fuera hacia el oeste hasta la zona de Montevideo y el cruce de avenida Circunvalación y más tarde empezó a darle instrucciones para ir a otro lugar en busca del destino final.

>> Leer más: Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Una vez que estaban cerca del acceso a la autopista, el pasajero le apuntó una camioneta al conductor para que se detuviera detrás. En ese momento sacó un cuchillo y le exigió el dinero bajo amenazas de muerte.

Después de la denuncia, el Comando Radioeléctrico estuvo patrullando la zona del robo. Sin embargo, la recorrida no permitió dar con el maleante ni con testigos que tuvieran pistas sobre la huida.