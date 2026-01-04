Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Se concentraron frente al Mercado del Patio y dijeron que la intervención a su país significa “la apertura de un camino”

La comunidad de venezolanos en Rosario se concentró en la tarde de ayer en la plaza del Mercado del Patio para “respaldar” las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos en su país. La iniciativa surgió tras la intervención militar que tuvo como corolario la detención y extradición del presidente Nicolás Maduro a Nueva York , donde será acusado por conspiración narcoterrorista y de tenencia de armas de guerra contra el país norteamericano.

No obstante, los organizadores no cuestionaron otras convocatorias en la ciudad para expresarse en sentido contrario, como ocurrió en la plaza Guernica, frente a las puertas de la Fundación Libertad. “Es parte de la democracia y para nosotros es bienvenida”, argumentaron.

“ Vamos a respaldar las acciones que se hicieron en Venezuela, la apertura de un camino . No nos preocupa la otra convocatoria porque es parte de la democracia. Cuando hay dos pensamientos es normal, es bienvenido”, celebró en declaraciones a La Capital, con moderación, Alexander Astudillo, quien llegó a Rosario en 2017, tras la crisis socioeconómica desatada en Venezuela.

Mientras tanto, se sucedían manifestaciones altisonantes. " Vamos a sacar el país adelante, la Venezuela libre y limpia de socialismo ", gritaba una mujer embanderada con la enseña tricolor del país caribeño.

Intervención militar

“Ciertamente el control lo queremos tener nosotros, pero tal vez las palabras utilizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (“Estados Unidos administrará el país hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”), no fueron las correctas, fue muy duro semánticamente, pero creemos que en los próximos días se disiparán estas dudas”, consideró Astudillo, mientras muchos inmigrantes se acercaban para celebrar con pancartas y banderas venezolanas en lo que consideraban el principio del fin de una era dominada por un modelo de gobierno que para ellos “estaba agotado desde hace años”.

Eso fue lo que motivó a la salida de muchos venezolanos de su país (unos 7.500 llegaron al Gran Rosario, según cifras de Migraciones). “Esperamos que entre venezolanos podamos resolver este tema, pero tenemos una gran alegría y esperanza, aunque hay mucha desinformación y temor, ya que es todo muy reciente”, sostuvo.

El inmigrante también admitió que, pese a la detención de Maduro, muchos venezolanos deseaban una transición pacífica en lugar de un asalto encabezado por bombardeos por parte de la Armada de Estados Unidos.

En ese sentido, Astudillo analizó que el marco político “es difícil; igualmente muchos que estaban en contra del régimen de Maduro estaban felices”.

Según el venezolano, la concentración se realizó para buscar contención, abrazos, compartir visiones y alegrías en lo que esperan que sea el camino para una construcción de paz y armonía en democracia, tal como lo resaltó.