El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
22 de diciembre 2025 · 13:57hs
el dia01
El actor Jackie Chan sostiene la antorcha olímpica a su paso por el Parque Arqueológico de Pompeya, Italia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

El actor Jackie Chan sostiene la antorcha olímpica a su paso por el Parque Arqueológico de Pompeya, Italia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

el dia02
Una excavadora israelí de la municipalidad local demuele un edificio residencial por construcción ilegal en el barrio de Wadi Qaddum, Jerusalén Este, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Una excavadora israelí de la municipalidad local demuele un edificio residencial por construcción ilegal en el barrio de Wadi Qaddum, Jerusalén Este, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

el dia04
Los cantantes Bobby Gillespie y Liam Gallagher observan cómo el ataúd es colocado en la parte trasera del coche fúnebre, después del funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary 'Mani' Mounfield, en la Catedral de Manchester, en Manchester, Inglaterra, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Danny Lawson/PA vía AP)

Los cantantes Bobby Gillespie y Liam Gallagher observan cómo el ataúd es colocado en la parte trasera del coche fúnebre, después del funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary 'Mani' Mounfield, en la Catedral de Manchester, en Manchester, Inglaterra, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Danny Lawson/PA vía AP)

el dia05
La policía nepalí detiene a un manifestante durante una manifestación antigubernamental en Katmandú, Nepal, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La policía nepalí detiene a un manifestante durante una manifestación antigubernamental en Katmandú, Nepal, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

el dia06
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en Kansas City, Missouri, el 26 de enero de 2025. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo)

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en Kansas City, Missouri, el 26 de enero de 2025. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo)

el dia07
Peatones pasan junto a un grafiti que representa a dos personas, afuera de la estación Tottenham Court Road en Londres, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Peatones pasan junto a un grafiti que representa a dos personas, afuera de la estación Tottenham Court Road en Londres, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia08
El Nuevo Mundo de Hielo y Nieve de Changchun en Jilin, China, el jueves 18 de diciembre de 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services para Turismo de Jilin)

El Nuevo Mundo de Hielo y Nieve de Changchun en Jilin, China, el jueves 18 de diciembre de 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services para Turismo de Jilin)

el dia09
Parque de renos en el pueblo turístico panorámico de la montaña Changbai en Jilin, China, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services para Turismo de Jilin)

Parque de renos en el pueblo turístico panorámico de la montaña Changbai en Jilin, China, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Dan Sandoval/AP Content Services para Turismo de Jilin)

el dia10
Los coristas de la Catedral de San Pablo ensayan antes de su programa navideño en el coro de la Catedral de San Pablo en Londres, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alastair Grant)

Los coristas de la Catedral de San Pablo ensayan antes de su programa navideño en el coro de la Catedral de San Pablo en Londres, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alastair Grant)

el dia11
Mineros marchan para protestar contra la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles en La Paz, Bolivia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Freddy Barragán)

Mineros marchan para protestar contra la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles en La Paz, Bolivia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Freddy Barragán)

el dia12
Investigadores y policías observan cómo una grúa carga un automóvil dañado por una explosión en una plataforma en el lugar donde el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió por un artefacto explosivo colocado debajo de su automóvil en Moscú, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP)

Investigadores y policías observan cómo una grúa carga un automóvil dañado por una explosión en una plataforma en el lugar donde el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió por un artefacto explosivo colocado debajo de su automóvil en Moscú, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP)

el dia13
Espectadores disfrazados en la lotería navideña conocida como 'El Gordo' (el gordo) en el teatro real de la ciudad, Madrid, España. Fotografía: Oscar Del Pozo Canas/AFP/Getty Images

Espectadores disfrazados en la lotería navideña conocida como 'El Gordo' (el gordo) en el teatro real de la ciudad, Madrid, España. Fotografía: Oscar Del Pozo Canas/AFP/Getty Images

el dia14
La gente observa a un pintor trabajar en un mural que representa a civiles, soldados y monjes camboyanos desplazados mientras tiene lugar una reunión ministerial especial del bloque de la Asean, donde los países del sudeste asiático discutirán el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, en Malasia. Fotografía: Anadolu/Getty Images

La gente observa a un pintor trabajar en un mural que representa a civiles, soldados y monjes camboyanos desplazados mientras tiene lugar una reunión ministerial especial del bloque de la Asean, donde los países del sudeste asiático discutirán el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, en Malasia. Fotografía: Anadolu/Getty Images

el dia15
Empleados municipales caminan junto a una lancha hinchable que fue desinflada por la policía francesa y que había sido utilizada por migrantes para cruzar el Canal, Gravelines, Francia. Fotografía: Jean-François Badias/AP

Empleados municipales caminan junto a una lancha hinchable que fue desinflada por la policía francesa y que había sido utilizada por migrantes para cruzar el Canal, Gravelines, Francia. Fotografía: Jean-François Badias/AP

el dia03
Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

Acción del Shetland Pony Grand National en el segundo día del London International Horse Show, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Migrantes se enfrentan a la policía cuando comienzan a ejecutar órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
En esta imagen tomada de un video, un paracaidista es atrapado en el ala de un avión mientras salía de la aeronave en Tully, al norte de Queensland. (Jarrad Nolan/Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Azul Rojas Marín.

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile y la derecha se consolida en América Latinaq

Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

kast gana en chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Ver comentarios

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Lo más importante
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Ovación
Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi
Ovación

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans
El Mundo

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans