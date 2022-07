EEUU anunció otro paquete de ayuda de armas a Ucrania por u$s 820 millones

También incluye munición adicional para los Sistemas de Misiles de Artillería de Alta Movilidad (Himars) que fueron enviados previamente a Ucrania, según el comunicado.

Mientras la administración de Joe Biden reforzó su compromiso de ayuda a Ucrania, otro destacado líder occidental del otro lado del Atlántico y socio de la Otan, el premier británico Boris Johnson, formuló una severa advertencia a Rusia.

Johnson mencionó la Isla de las Serpientes, recuperada por Ucrania en el Mar Negro frente a la costa de Odesa, como un triunfo parcial de Kiev y avisó al presidente ruso, Vladimir Putin, que cualquier posible acuerdo de paz se haría bajo los términos ucranianos.

“Hemos visto lo que Ucrania puede hacer para replegar a los rusos. Hemos visto lo que hicieron alrededor de Kiev y Jarkov, y ahora en la isla de las Serpientes”, declaró Johnson.

La isla era un símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros días de la guerra y está considerada como un punto estratégico por su ubicación contigua a las rutas marítimas cercanas al puerto de Odesa.

Rusia intentó instalar baterías de misiles y defensa aérea en el sitio cuando sus fuerzas fueron atacadas con drones.

La decisión de abandonar la isla de las Serpientes “cambia considerablemente la situación en el mar Negro”, declaró Zelenski ayer. “Todavía no garantiza seguridad, no garantiza que el enemigo no regresaría. Pero limita considerablemente las acciones de los ocupantes”, agregó en su mensaje diario.

Paquete

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, detalló que la ayuda contempla 50 millones de dólares en armas y material de autodefensa y otros 770 millones en fondos para la Iniciativa de Ayuda para la Seguridad de Ucrania.

“Los ucranianos siguen luchando por su país y Estados Unidos se mantiene a su lado”, apuntó el jefe de la diplomacia, según el cual el último ejemplo de la “brutalidad” a la que se enfrentan fue el ataque del lunes pasado contra el centro comercial de Kremenchuk, en el que murieron al menos 18 personas.

Blinken destacó que en vísperas de que Estados Unidos celebre su propia independencia, este 4 de julio, su país sigue comprometido con la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial de Ucrania.

El presidente Joe Biden anunció el pasado 15 de junio un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares, mientras que el Pentágono sumó otro de 450 millones el 23 de junio, que incluía el sistema de misiles que Kiev llevaba reclamando desde hace semanas.

Los líderes de Ucrania han pedido públicamente a los aliados occidentales que envíen rápidamente más municiones y sistemas avanzados que les ayuden a reducir la brecha con Rusia en equipos y mano de obra.

“Vamos a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario”, dijo esta semana Biden en una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN en Madrid.

El mandatario argumentó que Rusia ya había sufrido un golpe en su posición internacional y un daño importante en su economía por las sanciones occidentales impuestas por la invasión.