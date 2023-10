Aunque es ilegal, hay cada vez más autos de Uber trabajando en Rosario

Fuera Uber 111.jpg RECHAZO. Los taxistas rosarinos exhibieron su férrea oposición al ingreso de Uber en el transporte local. Sebastián Suárez Meccia

"Se autoconvocaron distintas agrupaciones que están viendo cómo caen las fuentes de trabajo porque la rentabilidad es cada vez menor producto de una tarifa desfasada, y con viajes que se pierden por la situación económica y por la actividad de aplicaciones ilegales. Le entregamos a la sociedad un volante en el que mostramos la diferencia que hay entre Uber y el transporte monopolizado por el Estado, que es el taxi y el remís", explicó Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar).

Entre ese contraste, mencionaron que los taxis tienen seguro, el conductor está registrado, está monitoreado por la Municipalidad y debe cumplir con la inspección técnica debida, y utilizan la aplicación Movi Taxi. Los de Uber, en cambio, "no están controlados ni monitoreados por el municipio, no tienen inspección técnica correspondiente y no se sabe quién trabaja. No sabemos si es un delincuente, un violador o un drogadicto el que maneja", disparó Díaz.

Bronca

Este miércoles piensan repetir la volanteada en arterias importantes, y el jueves, a las 10 de la mañana, van a marchar directamente al municipio para visualizar "el reclamo y la bronca que tiene la familia taxista por la escasez de operativos que se realizan. Aunque existe una muy buena voluntad de la Secretaría de Fiscalización, con esto no alcanza", agregó el referente.

Según las cifras que les informó la Municipalidad, durante el mes de octubre se han incautado 12 Uber en los controles, y hay un promedio de entre 8 y 10 por mes. "Esto contrasta con la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde se atrapan entre 15 y 20 Uber por día y lo dan a conocer a través de una página oficial del municipio. Allí se trabaja mancomunadamente con el gremio y hay una decisión política firme del Ejecutivo con los hechos. Exigimos lo mismo", lamentó.

El dirigente de Catilrar reveló que funcionarios cordobeses les contaron que están trabajando con grupos de inspectores que se especializan en hacer operativos contra las aplicaciones ilegales, con tres turnos diarios las 24 horas. "Hace falta que la Intendencia le dé herramientas a la Secretaría de Fiscalización para que actúe. Nos hemos enterado que han agredido a inspectores municipales en los operativos. Necesitan un resguardo del Estado y que les den las herramientas para hacer los operativos de forma segura", detalló.

uber01.jpg Los taxistas realizaron varias marchas para protestar por el posible desembarco de Uber. Héctor Río / La Capital

"Esta gente violenta que ataca inspectores en los operativos es la misma que lleva después a tu hijo, a tu hermana o a tu madre arriba del auto, solo por una cuestión de querer pagar un poco más barato. Como hemos visto en otras partes del mundo y también en Buenos Aires, es algo que solo sucede al principio. Cuando cautivan al sector lo quiebran, y terminan cobrando una tarifa dinámica a oferta y demanda" describió.

Por último, dijo que "hay que defender el producto local, porque toda la plata que recauda Uber se va a los paraísos fiscales, siendo que la de los taxistas se tributa en la Argentina". Y agregó que observan que "muchos de los Uber que están incautando son choferes, no son dueños de los autos. Quiere decir que encima ahí se nota más la precariedad laboral, porque esos conductores cobran menos y están precarizados".