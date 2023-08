Uber en Rosario: aseguran que gran parte de los choferes son policías

Enseguida aparece el primer inconveniente: no sabe configurar bien el destino solicitado y pide ayuda. Revela que no es de la ciudad. Hace seis meses que maneja Uber, pero no es su profesión principal y no lo hace todos los días. Aún no conoce algunas funciones de la aplicación y, si bien jura que sabe transitarla sin meterse en las zonas peligrosas, tampoco llega a mapear en detalle toda la difícil geografía rosarina.