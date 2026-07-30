Desgarrador: el mensaje del futbolista argentino que perdió a su familia en los terremotos de Venezuela

Lucas Trejo escribió una carta en sus redes sociales: "Me tocó buscarlos sabiendo que ya estaban sin vida. Fue el peor momento de mi vida", dijo

Lucas Trejo recordó cómo fue la búsqueda de su familia después de los terremotos. El futbolista dijo que esperó por un milagro que nunca se dio.

El futbolista argentino Lucas Trejo publicó en sus redes una sentida carta de despedida a su esposa y sus hijos, que murieron en los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Trejo y su familia vivían en La Guaira, el lugar más castigado por los sismos.

Trejo, de 38 años, es defensor y juega en Marítimo, el equipo de La Guaira que milita en la primera división de Venezuela. En su carta de despedida a su familia, el defensor cordobés recordó a su esposa y sus dos hijos. “Hace un mes me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba: perder a mi familia”, escribió el futbolista.

“Me tocó buscar en un edificio derrumbado sabiendo que ya estaban sin vida. No había nada que me aterrara más en mi existencia, pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos”, agregó. Trejo había participado personalmente en las tareas de rescate.

Los encontró casi cuatro días después de los terremotos

Trejo contó que el tercer día de búsqueda convocó a los rescatistas a un rezo conjunto. "Oramos por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aun en las peores circunstancias", aseguró.

Los cuerpos de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón y Ainhoa, de 7 y 5 años, fueron hallados casi cuatro días después de los terremotos. Estaban entre los escombros del edificio donde vivían, en Playa Grande, La Guaira.

“Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron. Sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme. Créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad, gracias”, escribió el jugador.