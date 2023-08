Transportistas lanzan un paro ante la suba de combustible e insumos

La huelga se lleva adelante en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y Buenos Aires , con el objetivo de resguardar sus unidades para no seguir perdiendo ante la incertidumbre económica.

"Nosotros tenemos un bien de desgaste: si no tenemos el capital para reponer cubiertas, combustible, seguros e insumos (aceites, filtros, patentes) nuestras unidades no pueden viajar más ", argumentó a la hora de explicar las razones que llevaron a varias entidades a paralizar la actividad.

En ese marco, el dirigente mencionó los sobreprecios, las especulaciones y la reducción en el cupo de combustible como variables a la hora de realizar una medida de fuerza hasta tanto no tengan garantías de poder sacar los camiones a la ruta. "Un camión tiene un alto consumo de combustible, si una unidad no se puede abastecer en tiempo y forma va a haber entregas tardías", advirtió.

"Si la tarifa no se puede actualizar, que es el piso de todo, ese el principal problema porque sin costos sostenidos no hay planificación económica. Nuestro sector cobra entre los 30, 60 y 90 días, con lo cual a la hora de cobrar con este proceso de inflación no nos queda nada", aseguró para apuntar que la misma situación ocurre con los choferes.

"Si no se actualizan las tarifas, no hay forma de actualizar a los choferes", dijo.