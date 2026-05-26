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Terminal 6 retoma su actividad habitual tras la muerte de un camionero

El sindicato aceitero implementó un paro en la planta de Puerto General San Martín como señal de duelo por el fallecimiento de Héctor Arnolfo

26 de mayo 2026 · 08:20hs
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La Terminal 6 funcionó con restricciones debido a la resolución gremial.

Foto: Google Maps.

La Terminal 6 funcionó con restricciones debido a la resolución gremial.

La muerte de un camionero de 44 años derivó en la interrupción parcial de las actividades en la Terminal 6. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) lanzó un paro después de la denuncia en Puerto General San Martín y este martes a primera hora comenzó a normalizarse el funcionamiento.

El secretario general del gremio, Daniel Succi, le confirmó a LT8 que la medida de fuerza fue adoptada en señal de duelo por el deceso de Héctor Daniel Arnolfo. El transportista falleció el último lunes a la madrugada, cuando otro conductor dio marcha atrás y lo embistió dentro de las instalaciones del complejo agroexportador.

El representante de los trabajadores del cordón industrial sostuvo que el chofer falleció en un "suceso lamentable". A continuación, aclaró que el episodio "no tiene que ver con la seguridad de toda la empresa".

¿Qué se sabe de la muerte del camionero en Terminal 6?

De acuerdo a los primeros testimonios que recogieron miembros del sindicato, el camionero demorado por la policía retrocedió con su vehículo sin advertir que había un colega suyo atrás. "Aparentemente, estaba limpiando los parabrisas", comentó Succi con respecto a la situación de la víctima fatal.

La versión preliminar indica que Arnolfo fue embestido contra su propio transporte. Entre otras cuestiones, los referentes del gremio quieren determinar si la chicharra de retroceso funcionaba cuando el conductor empezó a maniobrar.

>> Leer más: La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Succi concluyó que el incidente fue "prácticamente un accidente vial" y no se debe al incumplimiento de las medidas de seguridad dentro de la Terminal 6. No obstante, los trabajadores decidieron iniciar un paro en el área de los silos australianos y se frenaron las tareas de descarga en la firma.

Además de anunciar la medida de fuerza, el Soea difundió un mensaje sobre la muerte de Arnolfo. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos con enorme respeto y pesar a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar toda nuestra solidaridad ante esta irreparable pérdida", indicaron voceros de la entidad.

El gremio se puso a disposición de los parientes del conductor fallecido e implementó un cese de actividades programado hasta este martes a las 5 de la mañana. Por otra parte, sus directivos manifestaron: "Frente a hechos tan dolorosos, reafirmamos nuestro compromiso permanente con la defensa de la vida, la seguridad y la dignidad de cada trabajador".

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