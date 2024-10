Milei pidió a los empresarios de Idea que se comprometan con su plan económico

“El crecimiento se va a dar cuando decidan ponerse al hombro el rol de emprendedores y eso nos va a traer prosperidad a todos”, subrayó Milei.

En un discurso que no tuvo casi ningún anuncio, solo el presidente les dijo a los empresarios que seguramente sabrán que pasará cuando la inflación al consumidor llegue al 2% y así hizo referencia a la posibilidad de que se saldrá del cepo cambiario, el presidente sí ya se adelantó al año electoral que llegará a las elecciones legislativas 2025. “Vamos a un esquema de déficit cero y emisión cero en un año electoral. ¡Que político ha hecho eso, no ocurrió nunca!!”, disparó en uno de los momentos más exultantes de su presentación.

Cuando Milei habló del DNU 70/2023 y la Ley Bases destacó que se hicieron muchas más reformas de la que hizo Menem. “Tengan conciencia de que estamos viviendo la reforma estructural más grande que se hizo en la historia”, apuntó.

Miradas disonantes

Unos minutos antes de la presentación de Milei en el Coloquio se escuchó el tono más disonante entre los empresarios presentes. Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi, quien advirtió sobre “los riesgos de un Estado ausente”.

“Argentina está en un momento en donde corre cierto riesgo de volver a generar un nuevo péndulo. Todos hemos vivido un Estado demasiado omnipresente y hay que advertir el riesgo de un Estado ausente”, resaltó la referente de la autopartista, quien también destacó que “a estabilidad de la macro ayudó un montón”, se pudo planificar y definir inversiones, cumplir con compromisos de pago al exterior, ver a los bancos movilizándose por dar crédito”.

Castro comentó que como politóloga el rol del Estado es un tema que le apasiona y resaltó que son discusiones relevantes para la Argentina. “Como argentina, gran parte de lo que nos pase en términos de desarrollo, depende de cuál sea el rol que le asignamos al Estado. La sociedad llegó a un primer consenso respecto a un rol insustituible del Estado que es esto de una macroeconomía ordenada y estable. Consenso que Argentina de cierta estabilidad. El contrapunto es que no alcanza con eso. El rol del Estado va más allá de garantizar la macro. Es el punto de partida, pero no el de llegada. El presidente del BID publicó una nota en The Financial Times ponía una advertencia de que el objetivo final tiene que ser la generación de trabajo, que el crecimiento debe ser inclusivo y duradero”, precisó.

Las conclusiones del Coloquio de Idea

El cierre del Coloquio estuvo a cargo de Santiago Mignone, presidente de Idea. Tras agradecer la presencia del presidente y de los funcionarios que participaron del Coloquio resaltó la importancia de haber transitado tres jornadas de debate, reflexiones y, sobre todo, de propuestas constructivas.

“Estamos convencidos de que Argentina está una vez más frente a una oportunidad histórica de cambiar su rumbo. Con transformaciones profundas que vayan al verdadero origen de los problemas que arrastramos desde hace décadas. Estamos convencidos que “es ahora”, como dice nuestro título”, precisó.

En otro tramo del balance del encuentro, dijo: “Para nosotros, muchos de los problemas económicos y sociales de la Argentina son también producto de una institucionalidad débil. Reglas claras, transparencia y respeto de las instituciones son la base de un clima de negocios que permita recuperar la inversión y consecuentemente la generación de empleo”.