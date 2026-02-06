La Capital | Ovación | Central

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

El operativo de seguridad debió montar vallados alrededor del hotel donde se hospedará Central, en vistas de la expectativa por la llegada de Fideo

6 de febrero 2026 · 20:15hs
Marcelo Bustamante (enviado especial)

Los hinchas de Central, frente al hotel Spa República en Mar del Plata. Quieren ver de cerca a Ángel Di María.

Central todavía no llegó a Mar del Plata pero ya la expectativa es enorme. Sin dudas que la llegada de Ángel Di María es un enorme disparador para el fervor de los hinchas canallas, y no tanto, que esperan ver de cerca al campeón del mundo. Operativo de seguridad en la puerta del hotel.

Desde temprano, muchos hinchas auriazules fueron llegando a las puertas del hotel Spa República, de avenida Córdoba al 1900, para ver de cerca sobre todo a Di María. De hecho, hubo además muchas personas sin distintivos de Central merodeando el lugar.

Pero ante la magnitud de la movilización, la policía encargada de custodiar el plantel decidió montar un gran vallado para permitir que el micro canalla estacione sin el acoso de los simpatizantes, que desde temprano se hicieron oír en las inmediaciones.

El plantel auriazul comandado por Jorge Almirón partió a las 19.20 desde el aeropuerto Islas Malvinas de Fisherton y se espera que alrededor de las 21 arribe a Mar del Plata. De ahí, una media hora más para llegar al hotel.

La posibilidad de entradas en Mar del Plata

Una buena noticia para hinchas canallas que están en Mar del Plata es que pueden sacar entradas no socios para ver Aldosivi- Central este sábado a las 17. Se venden a 40 mil pesos la general y 50 mil la platea.

Eso sí, no podrán llevar ninguno de los distintivos que sí mostraron en la puerta del hotel, guiados por la necesidad de apoyar a los suyos y, por supuesto, ver de cerca a Di María.

