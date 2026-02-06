Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Los encargados de la consultora PI Sports dieron un detalle sobre los seis meses de diagnóstico el máster plan para los 2100 deportistas de Newell's

Newell's. Julio Lamas es uno de los encargados junto a Juan Gutiérrez de la consultora "PI Sports”.

Julio Lamas , exentrenador de la selección argentina de básquet, y Juan Gutiérrez , los encargados de la consultora “PI Sports”, dieron un detalle sobre los seis meses de diagnóstico y el máster plan para los 2100 deportistas que practican en Newell's .

Los profesionales vienen trabajando desde junio del 2025 con el objetivo de estructurar, profesionalizar y potenciar las 19 disciplinas amateurs que están en el club. Con una gestión y el desarrollo integral de todas las actividades que no son fútbol.

“Estamos trabajando en todos los frentes del deporte amateur con el objetivo de mejorar día a día todas las actividades en infraestructura, capacitarlas y modernizarlas. Queremos que Newell’s comience a trabajar de otra manera con las disciplinas amateur”, explicó Julio Lamas, quien fue seducido por Ignacio Boero para el nuevo Newell’s.

Por su parte, Juan Pipa Gutiérrez se refirió al modelo de club que desea el presidente rojinegro en el futuro. “El objetivo es ordenar, potenciar y darle identidad al deporte amateur del club. Actualmente hay cerca de 2100 deportistas que practican diferentes deportes. Hemos realizado diferentes reuniones, recorridas y espacios de análisis junto a coordinadores y referentes de cada disciplina”.

La experiencia de Lamas y Gutiérrez

Julio Lamas es ex entrenador de la selección argentina de básquet en dos ciclos: fue campeón en múltiples ligas y dirigió Real Madrid y la selección de Japón.

En tanto, Pipa Gutiérrez, fue una de las piezas de la Generación Dorada del básquet: campeón continental, mundialista y medallista olímpico en Beijing 2008.