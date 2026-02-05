Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

En el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, implementaron el uso de barbijo para intentar controlar el aumento de casos

Decenas de niños en las escuelas y adultos salieron este jueves a las calles del municipio mexicano de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, con los rostros cubiertos con barbijo tras la decisión que tomaron las autoridades estatales de extremar los controles sanitarios ante el aumento de los casos de sarampión.

El Estado de Jalisco, donde Zapopan es la segunda ciudad más poblada, será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo y albergará un partido en el arranque mismo del campeonato, el próximo jueves 11 de junio.

La decisión de intensificar los controles coincide con el alerta epidemiológica que emitió el martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en el continente americano y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 1.981 casos.

La secretaría de Salud del Estado de Jalisco dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de Zapopan y otros seis municipios de la capital estatal, Guadalajara, en los siguientes 30 días, que se comenzará a aplicar a partir del viernes.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el uso del barbijo en las escuelas se acordó ante el “incremento de casos escolarizados” para la prevención de la enfermedad, y agregó que la medida se ejecutará de manera complementaria al plan de vacunación.

Jalisco se convirtió en el primer Estado en extremar los controles y donde se concentran 1.163 casos, casi el 59 por ciento de los contagios confirmados en todo el país, según cifras del gobierno federal. Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México.

En Jalisco y el Estado central de Aguascalientes se suspendieron recientemente las clases en quince escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el Estado de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad.

Sarampión y el Mundial

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de béisbol y a cuatro meses de que la ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los partidos más sobresalientes será Uruguay-España, el 26 de junio.

Los científicos dicen que el aumento de brotes en todo el hemisferio está relacionado con la disminución de las tasas de vacunación. Mauricio Rodríguez, profesor de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México enfocado en epidemias, expresó que los casos aumentaron en México en particular porque muchas comunidades en el país no tienen su esquema completo de inmunización contra el sarampión.

Eso representa un riesgo elevado durante el verano, ya que Estados Unidos, México y Canadá —todos los cuales registraron un aumento en los casos de sarampión— recibirán visitantes de todo el mundo, manifestó.

“Con el Mundial, muchas personas van a visitar desde fuera (de México) y eso representa un riesgo de introducir aún más brotes de otros lugares”, dijo Rodríguez.

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión, y Estados Unidos y México enfrentan la posibilidad de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de América sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año anterior, sostuvo la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa (prevenible con las dos dosis de la vacuna) y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.