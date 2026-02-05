La Capital | Información General | Mundial 2026

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

En el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, implementaron el uso de barbijo para intentar controlar el aumento de casos

5 de febrero 2026 · 22:09hs
Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Decenas de niños en las escuelas y adultos salieron este jueves a las calles del municipio mexicano de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, con los rostros cubiertos con barbijo tras la decisión que tomaron las autoridades estatales de extremar los controles sanitarios ante el aumento de los casos de sarampión.

El Estado de Jalisco, donde Zapopan es la segunda ciudad más poblada, será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo y albergará un partido en el arranque mismo del campeonato, el próximo jueves 11 de junio.

>> Leer más: España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

La decisión de intensificar los controles coincide con el alerta epidemiológica que emitió el martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en el continente americano y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 1.981 casos.

La secretaría de Salud del Estado de Jalisco dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de Zapopan y otros seis municipios de la capital estatal, Guadalajara, en los siguientes 30 días, que se comenzará a aplicar a partir del viernes.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el uso del barbijo en las escuelas se acordó ante el “incremento de casos escolarizados” para la prevención de la enfermedad, y agregó que la medida se ejecutará de manera complementaria al plan de vacunación.

Jalisco se convirtió en el primer Estado en extremar los controles y donde se concentran 1.163 casos, casi el 59 por ciento de los contagios confirmados en todo el país, según cifras del gobierno federal. Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México.

En Jalisco y el Estado central de Aguascalientes se suspendieron recientemente las clases en quince escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el Estado de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad.

Sarampión y el Mundial

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de béisbol y a cuatro meses de que la ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los partidos más sobresalientes será Uruguay-España, el 26 de junio.

Los científicos dicen que el aumento de brotes en todo el hemisferio está relacionado con la disminución de las tasas de vacunación. Mauricio Rodríguez, profesor de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México enfocado en epidemias, expresó que los casos aumentaron en México en particular porque muchas comunidades en el país no tienen su esquema completo de inmunización contra el sarampión.

Eso representa un riesgo elevado durante el verano, ya que Estados Unidos, México y Canadá —todos los cuales registraron un aumento en los casos de sarampión— recibirán visitantes de todo el mundo, manifestó.

“Con el Mundial, muchas personas van a visitar desde fuera (de México) y eso representa un riesgo de introducir aún más brotes de otros lugares”, dijo Rodríguez.

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión, y Estados Unidos y México enfrentan la posibilidad de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de América sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año anterior, sostuvo la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa (prevenible con las dos dosis de la vacuna) y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

Noticias relacionadas
Los furros y los therian son dos comunidades diferentes que se popularizaron en redes sociales.

Qué son los therians y furros, las personas que actúan como animales

Los montos van desde los $52.000 hasta los $108.000, según la categoría

Tarjeta Alimentar de Ansés: cuánto se cobrará en febrero y cómo mantener el beneficio

Todavía no existe una fecha estipulada para su lanzamiento

Instagram lanzará una función inédita: permitirá irse de "Mejores Amigos" de otros usuarios

Anmat advirtió que las compañías no habían inscripto sus productos de manera efectiva ante su administración

Anmat prohibió distintas marcas de cosméticos y perfumes

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Lo último

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Hay lagunas internas que actúan como cortafuegos naturales pero que no tienen agua. Hay una prohibición de quemas vigente en Entre Ríos
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

Ovación
Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
Politica

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó el juicio contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó el juicio contra productores y funcionarios de Pergamino

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?